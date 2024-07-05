应用商店须验证用户年龄 确保儿童无法下载不合适应用

为创造更安全的网络空间，我国政府将推出新准则，要求应用商店验证用户年龄，以确保儿童无法下载不适合他们的应用。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（7月5日）在“数码益终身”（Digital for Life）答谢会上，宣布将基于应用商店行为准则（Code for App Distribution Services）落实上述要求。

杨莉明说，网络安全问题日益棘手，政府在必要时会修法收紧或强化相关措施，以保护孩童。这是2023年当局提出将推行针对应用商店的行为准则后，进一步透露准则的具体要求。不过，杨莉明没有说明具体的年龄认证方式，或是何时将实行该准则。

杨莉明指出，立法监管并不一定是解决所有相关问题的正确或唯一方法，其他国家的立法管控效果也参差不齐。例如，韩国曾在2011年出台法令，禁止16岁以下者在午夜至早上6时之间玩网络游戏，但最终在10年后废除了这一禁令。

“我们所处理的问题几乎没有明确的答案，因此我们须要采取更全面的方法来应对，并须从一个利益相关者共同体出发，一同解决这些问题。”

最大的两家应用商店苹果App Store和Google Play，目前均已根据适用年龄为应用分级，并依照用户注册时填写的年龄判断可否安装。

新加坡爱家机构（Focus on the Family Singapore）首席执行官黄婉仪受访时说，制定应用商店行为准则可以帮助家长和教育工作者辨识适合儿童的应用，以保证儿童可从持续数码化时代充分受益。

黄婉仪说，随着技术越来越先进，孩子们需要在包括家长在内的全社会的共同帮助下全面发展数字技能，为未来做好准备。她指出，培养拥有屏幕智慧（screenwise）的孩子的同时，应帮助他们塑造正确价值观和习惯，以及培养责任感和辨识能力。

“最终他们将独立探索数码世界，而奠定良好的基础能让他们在无人监管时，也做出明智的选择。”

宋志豪（43岁，非营利机构雇员）育有八岁和11岁的女儿，他平时一般不让女儿接触数码游戏，仅允许她们每周观看两小时的电视节目。

他对当局要制定应用商店行为准则表示支持，并希望能找到稳妥验证年龄的方式，以确保孩子不会弄虚作假。

他也认为，应研究渠道以确保儿童能获取的内容符合他们的年龄，例如通过征求家长同意，或制定安全准则，并对不合适的内容加以禁止。

尚达曼总统出席答谢会 表扬提高公众网安意识机构企业

“数码益终身”答谢会由资讯通信媒体发展局主办，旨在表扬过去两年在提高公众网络安全意识方面做出卓越贡献的公共机构、民间组织和私人企业。

自2021年推出以来，数码益终身运动已经有超过300个合作伙伴，较2022年的130个翻倍，受惠者更是超过40万人。

尚达曼总统以主宾身份出席了这场答谢会，并为亚马逊、星展银行、谷歌、资讯通信专家协会（AiSP）和狮子乐龄之友协会（Lion Befrienders）等12家企业和机构，颁发“数码益终身领军伙伴”荣誉。

飞跃社区服务、Meta、微软、触爱社会服务等38家企业和机构，则获得“数码益终身促进伙伴”荣誉。