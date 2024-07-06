消协对首批七家电商进行认证 网上购物更安全

新加坡消费者协会在新计划下，对首批七家电子零售商进行认证，为消费者提供更安全的网上购物体验。

消协星期五（7月5日）发文告说，首批七家企业在“新加坡电子商务保证标志鉴定计划”（CaseTrust Accreditation Scheme for E-businesses，简称e-CaseTrust计划）获得认证。消费者如今在网购时，可以通过寻找CaseTrust标志寻求保证。

这些电商涉及时尚、家用电器、资讯科技和汽车服务等多个领域。首批获得认证的企业，包括电商平台Zalora以及本地知名品牌公司PowerPac。

文告指出，这七家企业通过了全面评估，达到消协的严格标准。这些标准包括确保价格透明、遵守显示的价格、提供清晰的业务信息、实施高效的在线订购系统，以及保持可靠的安全措施。

首批申请者的认证过程耗时七个月完成，消协正在审查另外10家企业提交的e-CaseTrust申请。

消费者协会主席杨益财说：“消协会继续改善我们的流程，让更多商家能加入消协保证，为消费者提供更安全的网上购物体验。”

近年来，由于涉及网购的投诉普遍增加，消协去年便启动这项e-CaseTrust计划，以提升在线购物的安全和透明度。

去年，消协共收到3711起涉及网购的投诉，同比2022年的2530起投诉，增加了47%。今年1月至5月，消协共收到2277起此类投诉。