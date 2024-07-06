法律系新生遭撞飞亡 24岁货车司机助查

原本下个月就入学的19岁法律系女大学生，早上去健身后返家时，过马路期间遭一辆货车撞飞，送院后伤重不治。

这起致命车祸发生在6月8日早上8时10分，地点是在如切路，位于i12 Katong购物商场外。

死者是19岁的陈玮施，她的母亲陈女士（47岁，人事助理）接受《新明日报》访问时说，陈玮施是莱佛士书院学生，去年刚完成A水准考试，今年接受了新加坡管理大学法律系的录取通知，原本下个月开学。据新加坡管理大学网站显示，新学年的开学日期是8月19日。

陈女士说，女儿当天相信是一早出门去健身，过后在返家途中遭遇车祸。

女子发文，描述通过电眼看到的事发经过。（取自小红书）

记者星期六（7月6日）早上走访事发地点，在购物商场工作的一名男职员指出，当天听顾客说起外头发生车祸后，他立刻出去查看时，看见一名女子侧躺倒在路上，一动也不动。

“当时路上也没有明显血迹，过后救护车抵达，把女子送上救护车时，我还看到她的手动了一下，还以为她会没事，暗自松了一口气，没想到如今却过世了，令人难过。”

署名“法拉”的网友在社交媒体小红书上发文指出，通过事发地点附近的电眼画面看到事发经过。

她形容，当时陈玮施和其他晨跑的女生一样准备过马路，陈玮施看了右边的车辆，又看了左边的方向才过马路，但却被快速行驶的货车撞飞约10米，对面车道的一辆电单车为了避开也摔倒了。

据记者观察，事发路段没有交通灯或斑马线，车流量较多，过马路时需要特别小心。

附近干洗店的老板陈女士（59岁）指出，这个路段并非首次发生车祸，希望当局能在该路段加上路隆（road hump）或相关措施，让车辆放缓车速驾驶，避免车祸发生。

警方受询时证实接获投报，指车祸涉及一辆货车和一名行人。19岁的女行人在昏迷下送院，最终过世。24岁的货车司机正协助调查。警方调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2024年7月6日的《新明日报》。