正华区设日用品贩卖机 低收入居民可用积分兑换报章

为协助低收入家庭减轻生活费上涨压力，荷兰—武吉知马集选区内的正华区增设日常必需品自动贩卖机，让区内租赁组屋居民根据需要兑换日用品。

除了能全天候随时通过QR码兑换新鲜的面包、牙膏、麦片、饼干等日用品，居民还能使用积分兑换报章，掌握国内外的最新信息和发展趋势。

西北齐心计划（Project Sama Sama @ North West）星期六（7月6日）启动，这项为期一年的试点计划，为正华区超过400户低收入家庭提供总值约15万元的日常必需品。这些必需品都由商家赞助。

符合条件的租赁组屋家庭或是参与正华区福利援助计划的居民，可以在网上或使用手机登记申请。这些居民每月初会获得20元的QR码积分，用于兑换自动贩卖机里的物品。不会使用手机和上网的年长者，可以向正华民众俱乐部寻求帮助。

这项计划由西北社区发展理事会、新报业媒体，以及自动贩卖机制造商Auresys携手推出，新加坡博彩公司和面包公司Gardenia赞助，旨在集合社区力量，为西北区的弱势居民提供及时和持续的支持，并促进社区凝聚力。这也是西北社理会首次与合作伙伴，通过自动贩卖机分发必需品。

西北区市长任梓铭致辞时说：“我们计划将西北齐心计划扩展到更多区域，目标是用约200万元的赞助物品，帮助多达8000名低收入居民，希望更多的赞助商加入我们的行列。”

自动贩卖机将供应《联合早报》《新明日报》《海峡时报》及《每日新闻》，居民可使用积分来兑换，一般公众也能通过贩卖机购买报章。

新报业媒体商业运营部总监林瑞耀受访时说，团队从一年前便开始接洽和商讨合作，希望居民能通过日常必需品自动贩卖机受惠，这种方式更可持续和灵活，团队也会持续观察并在适当时候进行调整。

受访者：贩卖机省时省力 计划有效补贴开销

居民游玉云（68岁，兼职清洁工）说，她一直是华文报的忠实读者，会选择兑换自动贩卖机里的《联合早报》和《新明日报》，以及面包和美禄（Milo），她发现这是少有提供报章的援助计划。游玉云希望未来自动贩卖机还能提供果汁和坚果类物品供兑换。

游玉云指出，以前她上全天班时，因不在家而错过了食物银行计划下派发的必需品活动。如今，自动贩卖机的方式使她可以按照上下班时间兑换所需物品，这不仅节省时间，还免去了搭巴士到超市购买日用品，方便省力。

目前，独居的游玉云在扣除公积金后的月入约为900元，每月开支在四五百元之间。这个计划有效补贴了她的个人开销。

现年39岁的家庭主妇诺拉（Nora Sikin）受访说，她希望兑换金额能够增加，因为她平时在超市购买一家四口的日常用品时，就已经花费100元至150元。

诺拉提到，从家里步行两分钟就能到达自动贩卖机，她有意兑换沐浴乳、牙膏、方便面和马来文报《每日新闻》。她希望未来的自动贩卖机能提供白米、食用油和罐装沙丁鱼等食品。