黄总理：青年志愿团队可发展更多志愿服务选项 鼓励青年参与

在政府提供更多渠道让青年回馈社会的同时，新加坡青年志愿团队也可加强与青年的联系，包括提供较短期的志愿服务活动，以鼓励时间有限的年轻人接触志愿工作，以及鼓励青年到海外体验。

总理兼财政部长黄循财星期六（7月6日）出席新加坡青年志愿团队在*SCAPE Playspace举行的10周年庆嘉年华时，为青年团接下来的发展提出三项建议。

新加坡青年志愿团队（Youth Corps Singapore）于2014年在黄总理担任文化、社区及青年部长期间成立。

黄总理：政府将提供更多机会让青年做贡献

黄总理致辞时说，团队从成立初期的90人，发展到如今有超过3万名义工。他们参与各项志愿服务项目，并在冠病疫情期间挺身而出，为弱势群体送餐、教导年长者数码技能等。

新加坡明年将庆祝独立60周年。他说，这既是庆祝并肯定上一代为我国做出的贡献，也是展望未来的时机。许多年轻人通过新加坡携手前进运动，分享他们对新加坡的期待。政府将致力于实现这些共同愿景，但这也需要年轻一代发挥各自角色。

他指出，政府将提供更多机会让青年做出贡献，包括已成立的青年小组，让年轻人为所关注的课题献议。他们将在下个月举行的青年政策论坛上与他分享。

与此同时，青年志愿团队也应更新与青年联系的方式。黄总理建议，青年团可推出更多微型类、时间较短的志愿服务项目，鼓励更多青年踏出第一步。目前，青年义工一般须承诺每个月投入约八个小时在义务服务，为期三个月。

他说：“年轻人有许多事得兼顾——学业、实习、课外活动。未必每个人能承诺长期从事志愿服务。青年志愿团为此开始推出一些微型类项目，须投入的时间较短，鼓励年轻人体验志愿服务。

“我鼓励青年志愿团继续往这个方向努力，推出更多微型活动，好让年轻人先以小规模的方式做起，待日后他们做好准备时可考虑做得更多。”

此外，青年志愿团队也可发展更多类型的志愿服务。现有的志愿工作涵盖八个范围如心理健康、特殊需求、年长者等。黄总理认为，触及的范围广泛，但仍有加强的空间。例如：帮助乐龄人士健康养老不限于身体健康检查，义工可更多地与年长者交友，鼓励他们外出活动。

青年志愿团队也可策划更吸引人的青年远征活动。他指出，疫情前每年有约4000人参加青年远征计划，到亚细安国家、中国和印度体验。活动在疫情后已重启，但去年只有约2000人参加。

黄总理说：“我们可以做得更多，设计吸引人的海外项目，鼓励更多年轻人参加，让他们从海外经验中获益。例如：青年志愿团可制造更多机会，让本地青年与海外青年义工合作。青年可从中建立密切的关系，培养人脉与友谊。”

为了制定未来发展，青年志愿团队去年底向青年义工和伙伴收集意见，日后将公布更多详情。

青年志愿团队成员黎咏筠（左起）、胡慧玲和苏品婕希望尽一分力打造更温馨的社会，在兼顾工作或学业的同时，也积极从事志愿服务。（邬福梁摄）

青年：珍惜当义工时与他人建立友谊

黎咏筠（30岁，公务员）自2017年加入青年志愿团，想服务社区，曾策划面向特需人士、年长者的活动。那一年，她在乐龄友伴计划中认识一名年长者，至今仍每个月与团友上门拜访他。其中一名团友胡慧玲（27岁，特殊教育学校教师）受访时说，这位独居的“李伯伯”把她们当孙女般关心。她们珍惜当义工时与他人建立的友谊，感觉自己也收获不少。

另一名青年领袖苏品婕（23岁，大学生）发起运动，教导特需青年数码安全意识等技能。除了当义工，她也走入校园推广青年志愿团。她说：“抽出一些时间帮助社会有需要的人，这是很有意义的事。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、永续发展与环境部长傅海燕等嘉宾也出席嘉年华。