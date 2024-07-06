樟宜海滩恢复水上活动 医生提醒未开放海滩仍有风险

考虑到樟宜海滩没有受到漏油事件的直接影响，国家环境局撤销禁令，允许公众在樟宜海滩游泳和进行水上活动。

环境局星期六（7月6日）在脸书贴文宣布，撤销樟宜海滩游泳和水上活动的禁令，允许公众恢复游泳及进行其他水上活动。

环境局指出，樟宜海滩没有受到油污的直接影响。“过去一周的水质保持正常和稳定，海中的大部分油污已被清除。”

6月14日下午，荷兰注册的挖泥船Vox Maxima撞上加油船Marine Honour，导致加油船的一个燃油舱破裂，约400公吨的低硫燃油随潮汐流扩散至附近海岸。

作为应对漏油事件的预防措施，环境局6月17日发布公告，禁止在樟宜海滩游泳和进行主要水上活动。

目前油污清理工作已进入第二阶段。当局初步估计，污染情况比较严重的地方，包括圣淘沙丹戎海滩和巴拉湾海滩，清理工作将耗时约三个月。污染情况较轻的区域，如西乐索海滩和东海岸公园部分沙滩，清理工作或可更早完成。

仍有公众不顾劝告下水

除了樟宜海滩，其他海滩都还不允许游泳和恢复水上活动。沙滩上也设有告示牌，提醒公众禁止游泳，直至另行通知。

不过，《联合早报》记者星期六下午到访东海岸公园时发现，尽管沙滩周围都围了警戒线，但仍有不少公众在玩水、玩泥沙，甚至下海游泳。

曾瑷芯（32岁，销售员）独自带着两岁孩子到东海岸玩水，她说已经有一个多月没来了，部分原因是因为油渍污染的问题。漏油事故已发生了一段时间，沙滩看起来和以前没什么两样，于是就带着孩子下水玩一玩。

《联合早报》记者星期六下午走访东海岸公园时发现，尽管沙滩周围都围了警戒线，但仍有不少公众在玩水、玩泥沙，甚至下海游泳。（梁麒麟摄）

来自捷克的游客莫妮卡（24岁）与同伴前几天刚到新加坡。她受访时说，并不清楚油渍污染海水的新闻。“我们在海里游了一阵子，感觉海水并没有什么不同，只觉得海水很温暖。”

医生：接触低硫燃油将致过敏干裂 吸入气态或损大脑功能

受访医生提醒公众，接触低硫燃油可能会带来严重的健康风险。

全国皮肤中心副顾问医生林师宇告诉《联合早报》，皮肤直接接触低硫燃油会导致皮肤过敏、发红、干燥和开裂，特别是老人和小孩的皮肤屏障功能有限，更容易受到低硫燃油刺激。

林师宇指出，低硫燃油有致癌的可能，接触到眼睛会导致眼睛发红和流泪；吸入气态低硫燃油也会刺激呼吸系统，并可能导致大脑和中枢神经功能受损。

伊丽莎白医院呼吸内科专科医生杨子仪受访时说，在受影响的海域游泳可能会吸入有害化合物，从而引起咳嗽、喘息、呼吸困难或疼痛等症状。

杨子仪指出，如果误食有害物质，可能会引起呕吐、腹泻、胃部肿胀和痉挛。他提醒：“如果误触低硫燃油，公众应脱掉衣服，并用水清洗受影响的身体部位。” （黄良辉支援报道）