“人协家庭游乐园”嘉年华进入第四站 吸引约千户家庭参加

37岁的白思慧从怀孕到孩子出生以来，从未停止过参与推广促进亲子关系的义工活动。

她认为参与社区服务和照顾孩子可以同时进行，甚至是相辅相成的。她受访说：“打造促进亲子关系的活动，让每个家庭共享天伦之乐，也是我渴望自己的孩子能够拥有的。”

她本着让孩子受益的想法，自己常投入促进亲子关系的义工活动。此外，白思慧也带着八岁的儿子张智皓和两岁的女儿张恩瑞一起参与活动，她希望通过活动，灌输孩子回馈社区的重要。

她是丹戎巴葛—中峇鲁区的义工，星期六（7月6日）也与孩子参与了“人协家庭游乐园”（PA Family PLAYGround）嘉年华活动。

为配合全国家庭节，人民协会在全国五个地点举办“人协家庭游乐园”嘉年华，鼓励民众带着家人参与，增进亲子关系。首个嘉年华今年6月8日在东海岸公园拉开序幕。

星期六上午11时至下午7时，这个系列活动的第四站来到狮城大厦，吸引约1000户家庭参加。这场活动由人协家庭生活领袖（Family Life Champions）和丹戎巴葛集选区以及拉丁马士单选区的基层组织联办。

“PLAY”的每个英文字母以颜色系列分别代表了娱乐、学习、珍惜和自爱，希望父母在提供孩子欢乐充实的成长环境之余也不要忽略自己，并建立健康的亲子关系。

活动现场以这些颜色设置各种亲子互动区，鼓励一岁到12岁孩童与家长共同完成特定的目标和任务。这包括乐高机器人编程活动，射击游戏和摄像展位捕捉宝贵的记忆。现场也铺设地毯让参与家庭观赏魔术表演。

为营造身为父亲者在育儿过程中可以相互交流的环境，丹戎巴葛集选区和拉丁马士单选区基层组织在去年也启动了父亲计划（Dads of Tanjong Pagar-Tiong Bahru），获得积极回应，至今已培育一个致力于在孩子生活中树立积极榜样的父亲社区，有296名成员。