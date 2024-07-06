太和观主席：各族群同桌吃饭 打破隔阂免生误会

同桌吃饭这样一个小小的举动看似微不足道，却能通过美食打开话匣子，促进不同族群之间的对话，让彼此相互了解、减少隔阂。

第17届种族宗教和谐联谊晚宴（Inter Racial Inter Religious Harmony Nite）星期六（7月6日）举行，晚宴筹委会主席、德教太和观主席李金煌接受《联合早报》采访时，谈到主办晚宴和“吃饭”背后的意义。

今年2月接任太和观主席的他说：“我们希望能把大家聚在一起，让人们了解彼此之间存在差异是正常的。一些人平时可能不常接触其他文化，如印族文化或马来文化等，所以想让他们多了解一些。这也是主办晚宴的目的，让人们通过食物建立关系。”

他记得，有一年的晚宴正逢斋戒月，大家陪出席的回教同胞一起等到开斋之后，才开始享用餐食。当时同桌的人就聊起为什么须要斋戒，以及为什么开斋时要吃枣子等。

马来西亚柔佛州乌鲁地南警局今年5月遇袭，造成三名警员死伤。马国政府两周前在全国逮捕了八名与伊斯兰国（ISIS）有联系的嫌犯，凸显极端主义在本区域仍是一大威胁。

加强族群对话与了解 可减少敌对情绪

对于恐怖主义，李金煌认为，只要不同族群之间能够相互了解，不要害怕开启对话，就能减少敌对情绪。各族群和宗教之间若互不了解，将容易产生误会。

他致辞时也提到，放眼世界，和平与和谐是许多国家追求的珍贵目标，但它们往往极其脆弱且难以实现。种族和宗教和谐是我国宝贵的财富，但人们绝对不能忘记，这番成就仍须大家细心维护。

如今，许多极端分子通过社媒和利用人工智能来散播仇恨，李金煌认为，年轻一代在捍卫我国和谐方面扮演关键角色。“我们必须对年轻人有信心，他们精通科技且充满热情，我坚信他们能够明辨是非，并会挺身对抗谎言和歧视。”

配合种族和谐日，联谊晚宴自2004年首办以来，每年固定于6月或7月举行，让人们不忘记新加坡在1964年发生的种族暴乱。不过，受冠病疫情影响，加上重启活动须要较长时间筹划，晚宴因此在停办了五年后，才于今年复办。

尚达曼总统是晚宴主宾，今年约有2000人出席，包括25国大使、最高专员和领事等，以及九个宗教团体代表。

活动由德教太和观，连同伙伴新加坡宗教联谊会、回教社会发展理事会、新加坡印度人发展协会、欧亚人协会和华社自助理事会共同主办。

各机构在晚宴上呈献可反映种族、宗教和谐的表演，如回教社会发展理事会的音乐演出，请来弹古筝20多年的费沙尔（Mohamed Faizal），以及擅长弹琵琶的本地音乐演奏者陈彦谦合奏。