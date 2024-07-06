金文泰体育场将重新发展 增添更多设施

已使用超过40年的金文泰体育场将与相邻空地一起重新发展，增添棒球与垒球设施以及社区游乐场与跑道，预计2030年完工。

国家发展部长李智陞星期六（7月6日）在西海岸民众俱乐部出席百盛艺术节活动时，向居民介绍西海岸分区将展开的一系列建设与重新发展项目，包括金文泰体育场的发展计划。

金文泰体育场位于西海岸集选区的西海岸分区，相邻空地曾是西海岸休闲中心（West Coast Recreation Centre）所在，它已在2020年拆除。负责西海岸分区事务的国会议员原为前交通部长易华仁，他今年初面对涉贪控状前退下议席，区内事务由包括李智陞的西海岸集选区其他议员代管。

李智陞说，金文泰体育场未来的棒球与垒球设施将为国家队的训练提供支持，区内居民除了可以利用社区跑道，也可以学习新的运动。他邀请居民就新运动设施提供建议。

李智陞强调，新加坡体育理事会将负责金文泰体育场的日常维护，直到这个1983年启用的设施关闭重建。“我也向大家保证，金文泰体育场关闭后，隔着亚逸拉惹高速公路的金文泰体育休闲中心的设施会继续对你们开放。”

西海岸居民林如锡（47岁，商贩）经常到金文泰体育场做运动。对于当局准备重新发展这个设施，他既开心也有不舍。“体育场用了这么多年，难免有些感情，但是它确实有些老旧了，希望新的设备会更安全方便。”

刚搬到这一区的李家荣（31岁）对新的社区体育设施充满期待。他希望能有一个硬地足球场，好让他可以约朋友一起踢球。

跨岛线西海岸站上方 拟开发综合发展项目

正在兴建的地铁跨岛线将在西海岸设站，位置就在前东林中学（Tanglin Secondary School）西海岸路301号的校址；有关建筑工程已经开始，预计在2032年通车。当局正研究，如何配合新地铁站开发综合项目，一站式地满足居民的购物、交通和生活需求。

跨岛线是一条全线在地下的地铁线，地铁站的地面空间将用作其他用途。这条地铁线投入运营之后，西海岸居民前往武吉班让所需的时间将从45分钟缩短至25分钟，到东部白沙镇中心的时间也会从75分钟减至45分钟。

李智陞说：“这不仅仅是改善交通，更会提升大家的生活品质。”

他指出，西海岸是个宜居社区，有小贩中心、邻里商店，还有许多户外场所和公园，政府将继续提升设施，来满足居民现在和未来的需求。”

这包括通过邻里更新计划改善组屋区、提升四个邻里公园的游乐设施和健身器材、增设休息站和无障碍通道等亲乐龄设施。除了去年推出的乐龄安全区（SilverZone）之外，当局还将推行 “安行街道计划”（Friendly Streets），装置指示牌和路面标示来提醒驾驶者降速。

星期六的百盛艺术节活动场边也设有展板，向居民介绍西海岸接下来的发展与更新项目。这是继上个星期天（6月30日）在亚逸拉惹民众俱乐部举办展览之后，当局在西海岸集选区收集公众反馈的第二站。

行动党青年团组织秘书、目前代理行动党西海岸支部主席的蔡玮珊也参加了百盛艺术节活动，随同李智陞与居民交流，但婉拒接受记者采访。

蔡玮珊被视为行动党的“新面孔”，她刚在上个月初诞下第三胎，刚出月子就回到基层服务。