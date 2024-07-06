本地鸡蛋和豆芽产量提前达到“30·30” 愿景

本地一些本土农产品已提前达到了“30·30” 愿景，其中鸡蛋的产量已增加到占本地鸡蛋消费量的30%以上，豆芽产量更是占了50%以上。

永续发展与环境部长傅海燕日前书面答复国会议员提问时透露，我国要在2030年前满足本地30％的营养需求的目标取得了一些进展。例如，本地生产的鸡蛋从2019年占鸡蛋消费量的26%，增加到现在的30%以上；本地豆芽的产量也占消费量的一半以上。其他则是进口。

安安农场总裁马琼就受访时说，自从2022年扩展农场后，母鸡数量从50万只成功翻倍至100万只，从今年初开始，每天大约能生产75万个鸡蛋。

他指出，扩展农场也有部分原因是为了支持30·30愿景。“当时也很担心面临销售方面的挑战，尤其是本地养殖和生产的鸡蛋成本还是会比其他国家的鸡蛋高一些，所以增加产量前要先想办法巩固消费者的喜好度和产品在市场上的占比。”

他说：“为了确保鸡蛋的质量，100万只母鸡以及日产75万个鸡蛋已经达到了农场的极限，除非政府再批土地，否则农场基本上没有再扩展的空间。我们也在向政府申请津贴，以便购入自动化机器来加快鸡蛋从12间鸡舍运送到生产线的效率，否则单靠现有的机器，需要每天运作18个小时才能运完所有鸡蛋。”

本地鸡蛋产量居首的周氏农场，在2022年制定了”2023年日产100万个蛋“的方向，并于去年12月成功实现目标。



周氏农业董事林玉静说，农场现在饲养150万只蛋鸡，并且引进了荷兰的鸡蛋分级和包装的自动化系统，使鸡蛋出产的效率提高两倍以上，有助于维持鸡蛋的低成本，还能让员工更安全快速地工作。

豆芽保质期短 进口所需时长难以保持新鲜

新保农业私人有限公司是本地豆芽产量最高的种植场之一，至今营业超过30年，每天能出产七至八公吨的豆芽。



新保董事殷黎进受访时说，豆芽的保质期短，进口所需的时长难以保持新鲜，若是冷藏运输也不符合豆芽低价的经济效益。“比如我们一公斤的本地豆芽比马来西亚进口的豆芽才高出五分钱，而且可以即时运送、保存时间更久，当然更受市场欢迎。”



他透露，冠病疫情期间，由于能进口的蔬菜有限，新加坡食品局曾前来询问能否加大豆芽的产量。“我们在搬到新的农地后重新设计了空间，让豆芽能集中地生产，也利用食品局提供的津贴来装置污水回收和处理系统，以及全自动灌溉系统。



“目前，我们的豆芽种植地还有一半的设备和空间未被利用，如果启用还能生产多一倍的豆芽，只是市场需求和顾客群暂时没达到这个量。”

近来本地几家高科技农场接连停业或缩小规模，令人担心“30·30愿景”受挫。

傅海燕在国会书面答复中指出，冠病疫情期间，本地农业面临劳工短缺和建设延误的问题，地缘政治的紧张局势又加剧了通货膨胀和电价上涨，这些挑战导致一些农场被迫暂停开发工作，重新评估和调整商业模式。

但总体而言，自2019年以来，陆地农场和海上渔场数量都保持稳定在250家左右。

永续部兼人力部高级政务部长许宝琨医生5月初受访时表示，林厝港农地发展计划预料今年底或明年初成形，本地农产业在后冠病疫情时代也逐步恢复营运，政府预计未来几年会决定是否检讨“30·30愿景”的目标。

食品局受询时强调，消费者可以通过支持本地农产品来尽一分力，只有持续需求才有助推动农场采用先进技术来提高生产力。