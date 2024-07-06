19岁女子遭货车撞飞不治 家属贴告示寻目击者

19岁女生早上健身后准备回家，过马路时突遭一辆疾驰而来的货车撞飞，送院后不治。死者生前聪慧，掌握多种语言，原定下个月攻读法律系学位。

这起致命车祸发生于6月8日早上8时10分，地点在如切路，靠近i12 Katong购物商场。死者是陈玮施。

署名“法拉啊迪”的网民在社交媒体小红书上发文说，事发后她看到家属和警方在寻找目击证人，后来通过事发地点附近商场的电眼画面看到事发经过。

这名网民说，陈玮施与其他在晨跑的女生一样准备过马路，望了右边来车，又看了左方才穿行。岂料，一辆面包车快速驶来，将她撞飞约10米，一名电单车骑士也因闪避不及，打滑摔落在地。

陈玮施父母日前在车祸地点张贴至少五张告示，吁请掌握相关视频或信息的公众与警方联系，协助还原车祸真相。警方也摆放告示牌寻找目击者，有公众留下三束鲜花以表悼念。

《新明日报》报道，陈玮施是莱佛士书院学生，去年刚完成A水准考试，今年接受了新加坡管理大学法律系的录取通知，原定下个月开学。

陈玮施一家人较早前在中国北京旅游，陈玮施提前回国参加教会活动，没想到遭遇意外。父母接到通知赶回国时，陈玮施已经脑死，于隔天凌晨约1时半离世。

陈玮施是家中长女，中学时期学习法语，后在初级学院学了日文，还代表日语课的毕业班演讲。陈玮施母亲说，女儿聪明，希望追随父亲当律师。

新加坡警察部队受询时证实接获报案，车祸涉及一辆货车和一名行人，19岁女子在昏迷状态下被送往医院，之后伤重不治。驾驶货车的24岁男子正协助调查。

警方调查仍在进行中。