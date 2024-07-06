因疫情错过小五国民教育演出 中三生受邀看国庆庆典

政府大厦前大草场上迎来了因冠病疫情期间错过国民教育演出的中三学生，他们兴致高昂地为国家提前庆生，清脆的欢呼声回荡在现场，场面盛大。

今年国庆庆典的第二场国民教育演出在星期六（7月6日）举行，现场聚集了2万7000名观众，其中超过5000人来自本地20多所中学的中三学生，以及超过1万名来自本地60多所小学的小五学生。

庄严肃穆的国庆检阅礼和红狮跳伞表演给现场的观众留下了深刻的印象。当红狮表演者从万尺高空跃下时，学生们仰望天空，兴奋地鼓掌喝彩，将整个现场的气氛推向了高潮。

学生：像参加演唱会一样兴奋

来自德新中学的倪慧璇（15岁）和汤凯婷（14岁）结伴到现场观看今年的国庆演出。倪慧璇是第二次观看国庆庆典，她在2019年与父母一同出席，当时父亲还向她讲解了国家的历史。这次与朋友一同参加，她觉得体验完全不同，就像参加演唱会一样兴奋。

作为学生警察部队的一员，她十分期待国庆检阅礼。她说：“我非常期待看到学生制服团体参与国庆检阅礼，而且我的同学也会在表演队伍中。”

汤凯婷是第一次观看国庆演出，心情非常激动。作为学校合唱团的一员，她对国庆歌曲环节非常期待。她说：“我很喜欢2021年国庆庆典的主题曲《前方的路》（The Road Ahead），今年国庆庆典的主题歌《携手向前》（Not Alone）也非常好听。”

就读颜永成学校的吴凡（14岁）也是首次观看国庆演出。他认为作为新加坡人，能够参与国庆庆典对他来说意义非凡，他最期待的是国庆检阅礼和红狮跳伞表演。他说：“我希望长大后能够成为一名突击队的军官，穿上帅气的制服站在国庆庆典的舞台上进行检阅礼。”

总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士，以检阅官的身份出席了庆典。

受冠病疫情的影响，2020年和2021年的国庆庆典主办单位暂停了国民教育演出，两届小五学生错过了这一难得的观赏体验。如今，这两届小五学生将分别受邀出席今后两年的国民教育演出。

今年首次推出四场国民教育演出，接下来的两场将分别在7月13日和20日举行。两场国庆预演则将在7月27日和8月3日举行。