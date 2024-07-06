李显龙：社区紧急疏散演习把万一变成万万一

一个在组屋四楼的单位因家电着火而冒起滚滚浓烟，有居民赶紧拿起灭火器灭火，其他人则急忙通知邻居们疏散。民防部队的消防车赶到后，很快将火扑灭。在这个过程中，一个居民因心脏病发作倒地，有人马上为他施以心肺复苏术和使用自动心脏除颤器，救了他一命。

以上其实是一个紧急疏散演习的场景。这个演习配合德义区星期六（7月6日）晚上举行的社区应变能力日（Community Resilience Day）而进行。

国务资政李显龙到宏茂桥3道第301座组屋楼下视察了这个演习。他过后致辞时说：“演习是有目的的，让大家能够熟悉并知道应该怎样做、知道怎样互相帮助。邻居有什么事情，我知道怎样做；我有什么事情，邻居知道怎样做。”

李显龙是负责德义区事务的宏茂桥集选区议员。他指出，大家固然不希望有意外发生，但这往往不在我们掌控之中。他以宏茂桥10道第407座组屋咖啡店6月11日发生的火患为例子来说明。“住在楼上的居民必须在凌晨3时疏散，这样的事情是会发生的。”

李显龙指出，随着年龄的增长，年长者的健康状况会不如从前，体力也会下降，因此更应该懂得如何应对紧急情况。

他用华语说：“我们年纪大了，行动慢了一点、健康弱了一点，有时发生事情时不知道怎样反应……或者家人受伤了、心脏出问题了、倒下来了，可能会一时束手无策或惊慌失措，耽误时间。

“（我们）希望没事、最好没事，但是我们不怕一万只怕万一。今晚就是把万一变成万万一，这样我们大家都平安无事。”

居民：演习逼真送来新知

第301座组屋居民王美娜（72岁，服装业人员）是第一次参加疏散演习。她说，演习非常逼真，让她学习了很多新知识，例如发生火患时不要乘电梯，一定要从楼梯走下。

另一居民郑玉莲（58岁，财政人员）说，她从公司提供的课程懂得了如何做心肺复苏术和使用灭火器。“我们这一区年长者居多，希望其他居民也可以通过这次的活动学习救援知识，往后遇到事情才能互相帮忙。”

社区应变能力日由德义基层组织举办，与新加坡民防部队、新加坡警察部队、公用事业局和新加坡红十字会合作。

共有1000名居民到场参与各种为提高社区应急反应意识而办的活动，包括学习如何使用消防器灭火、如何做心肺复苏、包扎伤口等。

配合人民协会社区紧急应变小组（Community Emergency Response Team，简称CERT）今年成立20周年，“CERT为国服务”巡回展览也首次在这次活动中亮相。这个展览可让民众回顾CERT过去20年来，在紧急情况以及和平时期取得的成果和做出的贡献。