走出肿瘤阴霾 立志传递希望

17岁那年被诊断出患有硬纤维瘤，历经三次手术后病情稳定。女大学生修读物理治疗专业，立志成为带给病人希望的物理治疗师。

2019年6月，李华芳（21岁）在洗澡时发现右大腿内侧有一个巴掌大的硬肿块。不过，在母亲和教师的安慰下，她并没有特别担忧，专心考完O水准。

怎料肿块在一年内便急速生长，面积扩大了两倍。在主治医生的建议下，李华芳做了活检，确诊患有硬纤维瘤（Desmoid Fibromatosis）。

硬纤维瘤是非常罕见的肿瘤，发病率少过百万分之四。虽然是良性肿瘤，但硬纤维瘤变化大，可能突然消失也有可能急速生长。因此，李华芳在2021年底进行了历时11小时的手术，切除肿瘤。

不过令李华芳近乎崩溃的是，术后第一次复诊就发现肿瘤又出现生长的迹象。她去年2月和8月进行“冷冻消融”（cryoablation）手术，目前病情稳定，每年须到医院复诊一次。

李华芳说：“虽然手术在我的大腿留下了不小的伤疤，也让我的膝盖更容易半脱位，但这不会影响我的穿着和去做我喜欢的运动。”

喜爱跳舞和攀岩的李华芳会在下雨出门时有所顾虑，担心会滑倒受伤，保护肌肉的弹力袜所造成的疤痕，也深深地烙在她的大腿上。不过天性乐观的她表示自己已经非常幸运，逃过了截肢的厄运。

在术后康复期间，每当看到物理治疗师时，李华芳仿佛看到了希望，这不仅帮助她逐渐恢复行走的能力，也意味着她可以早日出院。

李华芳目前为新加坡理工大学物理治疗专业的大二学生，希望毕业后可以像她接触过的物理治疗师那样，照亮更多病人的世界。