内政科技局整合资源 料省下逾10亿元开销

整合与集中不同内政团队资源，内政科技局接手管理和使内政团队的信息通信技术设施现代化后，预计能省下超过10亿元的开销。

自2019年创立以来，内政科技局便集中各内政机构的资源，从而进行协调及更好地管理不同设施。例如，推出不同措施，协调内政团队的信息通信技术设施，并使它现代化。这预计会在未来几年为内政团队省下超过10亿元的开销。

2022年，当局就与微软合作，为内政团队打造主权云（soverign cloud），我国也因此成为法国和德国之外，全球第三个和微软合作打造主权云的国家。曾灿说：“主权云预计在2026年投入运作，届时能实时为内政团队人员传送资料之余，也确保内政团队运作能顺利无间断地进行。”

过去五年，内政科技局的团队日益壮大，从一开始的1000人，增至目前的近2000人。进行自主研发工作的科研人员，也从当初的少数人员，增加到目前大约400人，研究的项目和计划也更多。

曾灿说，当初设立内政科技局的目的，就是为了整合内政团队不同部门的科研人员，确保开发的科技方案能迎合前线人员实际运作的需求。“我们现在管理大大小小约600个不同项目和计划，当中就包括移民局新通关概念在内的八个旗舰计划。新通关概念启用后，移民局已经可以调派旗下人员执行其他职务，减轻通关时的人力负荷。”