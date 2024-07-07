如切是唯一全私宅分区 唐振辉：接触选民方式须独特

在八成人口居住在政府组屋的新加坡，很难想象马林百列集选区内的如切分区，是本地唯一百分百的私人住宅分区。

负责这一区事务的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉说，这里与全国其他选区不同，服务这里的选民面临着不同挑战。因此，他接触选民的方式必须与众不同。

如切分区仅有的东海岸路第1至4座组屋，于2019年获选加入选择性整体重建计划（SERS）之后，如切分区的150条街道上，目前只有超过240个公寓和私宅，没有组屋。这区多数居民年龄介于30岁至59岁，年长居民有增加趋势。

东海岸路第1至4座组屋早前获选加入选择性整体重建计划（ SERS），负责这一区事务的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉目前正与国家发展部洽谈， 希望保留第1座组屋，改为社区空间。（如切选区办事处提供）

建设与翻新全一手操办

唐振辉日前接受《联合早报》采访时说，有别于一般的组屋区，建屋局或市镇理事会都不在如切区运作。因此，区内的基础设施建设、翻新工程等工作，都得由他与选区团队一手操办。

这包括在密集的私人住宅区建设和翻新公园、儿童游乐场、遛狗场等社区空间；为确保区内清洁卫生，与国家环境局合作展开区内深度清洁工程，以及推进福兰克私人住宅区翻新计划。

唐振辉说：“我在如切区的策略之一，就是确保把能为居民做的事情都办好。居民可能会对一些国家层面的事感到不满，而我最不希望的就是当他们回到家时，因为看到市镇没有发展，或道路和公园不干净等，而感到更不愉快。”

冠病疫情暴发时，大部分政府推出的援助措施，都得进行支付能力调查，其中重要的指标就是居住的房子。这意味着私宅居民很少获得援助，就算他们是属于资产丰厚但现金匮乏的新加坡人，一律无法获得援助。

唐振辉说，为了让有需要的选民也能获得帮助，他利用人脉，积极展开筹款活动，推出了如切区专属的援助配套“Care & Share Fund”，让有需要的居民能够获得500元现金援助。这项计划让近100名居民受惠。

举办活动促进社区凝聚力

接触私宅居民也是一项挑战。唐振辉得因地制宜，举办一些私宅居民感兴趣的活动，包括利用公寓游泳池举办“水上嘉年华”、在有地住宅区内举行街头“百乐餐”（potluck）派对，让居民带着自备的食物参加，展现厨艺等。

西方的万圣节也是这一区居民感兴趣的节日之一，奥匹拉住宅区每逢万圣节都呈现别具一格的景象。去年，约3000人精心装扮成各种“鬼怪”或自己喜欢的影视人物聚在一起。也有60多名居民特地装饰住家并向邻居敞开大门，向参与“不给糖就捣蛋”（trick-or-treat）活动的小朋友分发糖果。

唐振辉说，这些活动旨在促进社区凝聚力，鼓励人们踏出家门互相交流。“我们策划和举办这些活动，是因为我们非常了解居民需求。”