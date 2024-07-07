卖《铁锤报》派餐送福袋等 马林百列居民：社区内常遇工人党人

2020年大选以15.48％的得票差距败给行动党后，工人党马林百列竞选团队并没有停歇，频密地展开各种接触公众的活动，包括家访、售卖《铁锤报》、开斋节派送餐食、农历新年拜年送福袋等。受访居民也注意到，在社区里会碰到工人党人。

居住在马林百列超过25年的阮荣仔（31岁，公务员）几个月前在区内的熟食中心，看到工人党探访居民，与居民交流。

他说，这个集选区在荣誉国务资政吴作栋坐镇时从未输过，有几届大选甚至没对手而自动当选，他希望看到反对党在来届大选再到这区尝试。他认为，吴作栋于2020年引退后，团队赢得的选票就不比从前，再加上陈川仁事件，他认为来届执政党团队支持率会有影响。

黄循盛（69岁，药剂销售员）同样观察到工人党人频频在马林百列走动。他认为，马林百列将是来届大选的热区之一，但相信竞争不比附近的东海岸，以及新市镇如盛港那样激烈。

他形容自己跟部分选民一样，属于还没有决定的“摇摆选民”，希望看到政府对重大国家课题制定缓解方案，再做决定。他关注的国家课题包括生活费上涨、住房问题、拥车证标价太高、层出不穷的诈骗案、心理健康问题。他认为区内则没有大问题急须解决。

2020年大选角逐马林百列的工人党团队成员余振忠、许金桂和莫哈默法理（Fadli Fawzi），频频透过脸书更新在马林百列的动态，以“Team Marine Blue”（意思为蓝色的马林百列团队）旗帜走访马林百列集选区接触民众，包括探访马林百列各分区的社区中心、居民的住家，也在区内售卖工人党党报《铁锤报》。他们也在开斋节期间为马林台、友诺士和菜市的回教徒居民派送餐食；在农历新年期间也跟区内巴刹小贩和居民拜年。

部分居民不希望选区有改变

不过，也有部分受访选民并不希望选区有改变。菜市区居民吴阿平（82岁，退休者）说，行动党政府对建国一代的照顾是有目共睹的，希望能维持现状。

育有三名年幼孩子的郭佩榕（32岁，护士）说，中等收入的年轻家庭开销很大，但也不知道政府还能为他们多做些什么。她说，自己对政治不感兴趣，对任何政党当选都没有意见。