电子烟尼古丁含量未必比香烟低 王乙康吁年轻人戒烟

卫生科学局从查获的电子烟中，发现电子烟的尼古丁含量可高达四包共80支香烟的含量，卫生部的研究也显示，吸电子烟者每天摄入的尼古丁比传统吸烟者高。

卫生部长王乙康星期天（7月7日）在脸书发布视频，通过说明电子烟的危害来劝导公众，尤其是劝告年轻人戒掉电子烟，不要违法。

他说，电子烟的尼古丁含量不一定比香烟低，这取决于吸烟者的使用行为和摄取量。

根据卫生部的研究，吸烟者每天摄入的尼古丁约为10毫克至40毫克，而吸电子烟者的摄取量更高，为6毫克至90毫克。

王乙康说，电子烟在新加坡是违禁品，但仍有公众，特别是年轻人仍然在吸电子烟。

他相信年轻人知道吸电子烟有害，但他们以为吸电子烟会比吸普通香烟的危害小。

电子烟比香烟危害更大 列举四原因

王乙康举出电子烟比香烟危害更大的四个原因，包括上述数据，证明电子烟尼古丁含量比香烟高的事实。

他指出，电子烟含有许多其他化学物质，“这些化学物质的影响现在尚不为人知，但随着时间的推移会被揭示出来。我们不应该冒这种风险，等到证据确凿时，伤害已经造成，为时已晚”。

其次，电子烟并非香烟的替代品，而是非吸烟者开始吸烟的入门途径。

他说，澳大利亚2022年审查了189项研究，发现年轻人开始吸电子烟后，往后吸烟的可能性是普通人的三倍，当中一些人可能转向其他毒品，如大麻和其他违禁品。

此外，电子烟专门针对年轻人的喜好设计，含水果味使它更具有潜在危害。

卫生部、保健促进局和全国青年理事会于5月30日共同发布的调查显示，约七成年轻人意识到电子烟是非法且有害健康的，但四分之一青年（26%）误以为电子烟危害比香烟小，并认为电子烟有助于戒烟。

卫生科学局于6月14日至18日捣毁了一个通过Telegram分销电子烟的团伙，起获超过35万个电子烟和配件，黑市价逾600万元。当局今年来收缴的电子烟和配件，已超过1800万元。