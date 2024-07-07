马林百列区长者多 陈诗龙推动有盖走道连接社区与地铁站

马林百列区年长者居多，负责这一区事务的马林百列集选区议员陈诗龙，格外关注年长者的交通问题。

马林百列是我国第一个完全在填海地段发展起来的组屋区。1974年4月，首批马林百列居民搬进崭新的组屋区，至今已有50年。马林百列选区也于1976年诞生，第一任议员是吴作栋，1988年集选区制落实之后，就有了马林百列集选区。2020年大选前，当时的荣誉国务资政吴作栋引退，他负责的部分由刚入政坛的陈诗龙医生接手，陈诗龙一踏入政坛就进入内阁，目前是人力部长兼贸工部第二部长。

陈诗龙说，马林百列的年长居民很多，区内65岁以上的居民人数是全国排名前二或三。

随着地铁汤申—东海岸线第四阶段的马林百列和马林台站落成，居民交通更方便，但他还是关心年长者从住家如何到公共交通站的那一段路程。陈诗龙在2020年大选之后专注完成的工作之一，就是在区内增添有盖走道。

“如今受极端天气影响，我们研究了马林百列分区的地图，让所有组屋和社区内的设施都能由有盖走道衔接起来，让居民踏出家门后，可以从一个点步行至另一个点，并且到达地铁站，整个路程都不会被日晒雨淋。”

陈诗龙说，遍布马林百列区的这六七条有盖走道当中，两三个预计会在今年底前完成，其余的都已经获当局批准，接下来将陆续开始建设。

居民反馈 马林百列缺乏大型一站式设施中心

陈诗龙接获的另一个居民反馈是，马林百列缺乏一个类似淡滨尼天地和勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）的大型一站式设施中心。

由于马林百列现有可发展的土地有限，在为区内居民建设促进社区凝聚力的设施时得发挥创意。随着汤东线地铁站落成，区内新增了地下空间，陈诗龙与团队有计划多加利用，建设地下的马林百列社区空间，衔接预计明年下半年完成翻新工程的民众俱乐部和图书馆。

地下的马林百列社区空间除了将集合社会服务机构，还将有零售商店和餐厅。

陈诗龙说，餐厅会由社会企业经营，主要聘请体障者。“我们想做的是，当人们去那里用餐时，能够放慢脚步，更有耐心。”