选战频遇反对党挑战 陈诗龙团队准备就绪守卫马林百列

当一个选区被视为竞选“热区”时，处于守卫位置的现任议员压力想必较大。我国东部的马林百列集选区过去几届大选，都遇到反对党的挑战，从2011年起得票率都低于人民行动党的全国得票水平，因此一直被视为热点战区。

当记者问马林百列集选区议员、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙，怎么看自己“不幸”身处热点战区时，他笑着回答：“怎么会不幸？马林百列被视为热区，我应该非常荣幸才对。有些人说我们已经输掉了……”

他坦言，执政党在我国各选区都面对更激烈的竞争，也不断有传言说反对党认为新加坡东部果实已经熟了，适合采摘。

陈诗龙强调自己还是首届议员，59岁的他只有一次竞选经验，虽然竞选越来越不容易，但他会与团队坚定地战斗到底。

他说：“刚才我说荣幸，当然是开玩笑的。我们不会掉以轻心，一定会拼全力战斗到底。我们确实注意到，这里的小贩中心越来越热闹。每个月，有时甚至是每两周都见到反对党的身影。不过，我们已经准备好迎战。”

陈诗龙说，他走访选区时常会遇到工人党人，不论是秘书长毕丹星、主席林瑞莲，还是新面孔如高级律师尼荷哈佩星（Harpreet Singh），大家都会打招呼问好。

“关键是我们尽力而为，最终要由居民决定什么最能符合他们的利益。”

除了荷哈佩星和工人党一些中委，上届大选代表工人党在马林百列竞选的团队成员中，余振忠、许金桂和莫哈默法理（Fadli Fawzi）一直都频繁地在马林百列集选区走动。2020年大选中，工人党获得42.26%的选票，以15.48％的得票差距败给行动党。

对于工人党在马林百列集选区的活动和计划，工人党受询时一贯地婉拒回应。不过从他们团队成员的个人社媒网站上看，他们几乎每周都在区里拜访居民。

马林百列在1988年成为集选区，当时这里的领军人是在1990年到2004年担任我国总理的吴作栋，这个集选区一直是人民行动党的堡垒。1988年和1991年，执政党在这里的得票率超过70％，1997年、2001年和2006年的三届大选中则因为没对手，自动当选。

随后的三届选举中，马林百列集选区开始有反对党进入，行动党的得票率一直低于全国平均。行动党于2011年碰上国民团结党，2015年和2020年则是工人党。

2020年大选，荣誉国务资政吴作栋决定从政坛退下，少了这名重量级人物坐镇，由时任国会议长陈川仁挂帅的行动党团队，表现不尽人意，得票率是57.74％，比执政党全国61.23%的平均得票率低。

在马林百列集选区领军的还有另一位部长，他是负责管理如切区事务的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。

他在接受《联合早报》采访时说：“我们必须假定每一次选举都是困难的，我已经告诉马林百列的同僚们，不能把任何事情都当成理所当然。”

他也认同陈诗龙的观察，相信我国将出现更多政治竞争，人们希望有最好的国会代议士，同时也要照顾居民在区内的需求。“因此，我们必须努力为居民服务，赢得他们的信任和支持，并从长远角度考虑如何更好地为他们服务。”

马林百列集选区受到关注的另一个原因，是原本领军的陈川仁在2023年7月因个人行为不当而退党并辞去议席。

陈川仁桃色事件是否影响选民？

针对陈川仁事件会否影响选情，陈诗龙和唐振辉都不予置评。居民又如何看待呢？

如切居民郭杰轲（27岁，自雇者）认为，行动党马林百列团队上一届大选的得票率，在很大程度上归功于陈川仁的形象和人气，陈川仁事件难免会打击选民的信心。因此，他预计行动党会失去一些选票，和反对党得票差距将进一步缩小。

不过，也有不少居民认为那是陈川仁的私事。马林百列居民李颖龙（60岁，装修业）说，他虽然感到惊讶且失望，但那毕竟是陈川仁的私事，不会影响自己怎么投手中的一票。他更关心的还是国家和区内事务，包括外籍劳工人数、生活费、住家附近的民众俱乐部何时完工等问题。

反对党议员至今在国会的表现，也是李颖龙考虑的因素之一，但目前没有什么令他印象深刻的，他将会继续观察。

景万岸—菜市居民何沐䞐（80岁，退休）也说，陈川仁事件并不影响他如何投票。更关键的是，陈川仁辞职后，他看到唐振辉等在陈川仁之前所负责的甘榜菜市区帮助居民，居民所享有的服务没有因此受影响。