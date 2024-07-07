义顺停车场鸡舍主人：获批搭舍饲养 已送走鸡息事

多层停车场顶层养鸡遭人投诉，鸡主人澄清养鸡获得当局批准，他们特意限制鸡外出时间避免造成噪音，但为了避免节外生枝，决定忍痛送走鸡。

本地社区花园的设立是为了让居民参与园艺活动和有个促进关系的社区空间，多层停车场的顶层花园越来越常见，而位于义顺11道第429座的多层停车场顶层除了种植蔬果，日前也出现鸡舍。

居民陈先生（41岁，技术员）告诉《联合早报》，他在6月18日听到鸡啼声，绕组屋一圈没找到鸡， 之后发现停车场顶层的鸡舍，他担心鸡粪引发卫生问题，因此向市镇会投诉。

《新明日报》记者星期五（7月5日）走访时，居民陈女士（43岁，会计师）正在清理已经空出的鸡舍。她透露原本在花园养的五只丝毛乌骨鸡（Silkie）是16岁儿子的友人送给他们的。

她说，对方住在私人住宅，刚好要搬家，而不知怎么处理家里的丝毛乌骨鸡。由于她去年加入社区花园计划，便心想或许可以把鸡只养在花园里。

获得社区花园负责人的批准后，他们打造了鸡舍，并在里头养了五只鸡。最初他们还摸不清饲养的方法，没有把鸡关进收纳箱，导致鸡啼声清晨响起。

得知鸡看见天亮就会啼叫，陈女士便把鸡关进鸡舍，等到上午11时才让它们出来活动。

“我们觉得这是具有教育意义的，因为现在很难看到活鸡，而鸡舍办起来后，楼下幼儿园老师也带孩童上来参观，还有父母带小孩来。”

她坦言，鸡舍设立至今只接到一名居民的投诉，对方上星期六（6月29日）到社区花园找他们理论，之后他们为了息事宁人，决定把五只鸡送走。

义顺市镇会答复《新明日报》询问时指出，社区花园的清洁卫生定期由居民和基层义工维持。市镇会致力打造干净和卫生的社区，也会在必要时提供协助。

完整报道，请翻阅2024年7月7日的《新明日报》。