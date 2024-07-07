施比受有福 政府首办“志愿者嘉年华”扩大义工队伍

很多人在生活中会慷慨助人、乐善好施。约七成新加坡人认为，志愿服务能有效提升社区生活质量。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期天（7月7日）在淡滨尼天地为“志愿者嘉年华”（Volunteer Festival）主持开幕仪式。他致辞时引述社会及家庭发展部一项调查指出，有超过七成的新加坡人认为，志愿服务不仅能给受惠者带来积极影响，对志愿者本身也有正面作用。

社会及家庭发展部在今年较早时候对1000多名新加坡公民进行调查，了解他们对志愿服务的看法。

马善高指出，社服机构正努力提升志愿者的能力，让他们能够持续参与志愿服务。目前，近八成社服机构已经制定义工管理流程，约七成社服机构有专职义工管理人员，协助了解义工的技能和兴趣，以匹配志愿服务需求。

他说：“这些努力使过去两年的志愿服务总时数增加了20%。国家福利理事会将继续与社服机构合作，提升义工能力，以加强志愿服务质量，提升义工的体验。”

多达66个机构参展

配合今年的“欢庆义工年”，社会及家庭发展部首办“志愿者嘉年华”，邀请多达66个机构参展，向公众分享志愿服务项目与信息，招募有兴趣者加入义工行列。

在7月的四个周末，“志愿者嘉年华”依次在淡滨尼天地、大巴窑中心、海军部村庄，以及第一乐广场（Lot One Shoppers’ Mall）巡回举行，活动聚焦残障者、巩固家庭、低收入和弱势家庭，以及边缘青年和犯罪青年等青年群体。

包容残障服务中心（Enabling Services Hub）参与了淡滨尼天地的“志愿者嘉年华”，他们去年在淡滨尼西民众俱乐部设立首家中心。

中心的社区联系助理经理阿资哈尔（Azhar Muhamad Saleh，37岁）受访时说，这个活动提供了一个平台，让公众更好地了解和咨询他们的志愿服务项目。“公众反响很好，周六就有至少15人报名加入我们的义工行列。”

公众林多禧（14岁，中学生）希望在此次活动上，了解更多为年长者服务的义工活动。她说：“要兼顾学业和志愿服务是有挑战性的，但我觉得我还是可以在周末或假期的时候，付出时间来做这件有意义的事情，贡献社会。”

聆听志愿者经历 参与游戏活动

除了参观展摊，公众还能在活动上，聆听志愿者分享经历与故事，并参与不同的游戏和活动了解更多相关资讯。例如，新加坡协助残障者自立局（SG Enable）的义工林丽丽（55岁，自由艺术工作者）就带领公众体验，如何使用点字机打出自己的名字。

林丽丽天生失明，但在克服自己一路来面对的挑战之余，也积极为视障人士和年长者等不同群体服务，至今已经担任义工超过30年。“当义工不仅能够让我扩展圈子，也能学习新事物，进一步探索自己还能以怎样的方式来为社会做贡献。”

刘玉心（72岁，退休者）加入社会及家庭发展部的义工行列已逾20年，担任志愿缓刑监督官（volunteer probation officer）等多个角色。她说：“当义工最大的满足是，能够与受惠者分享知识，并激励他们，带领他们转变消极态度，看到生活的快乐和积极的一面。”