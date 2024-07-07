吃榴梿献爱心 聋人协会为听障儿童筹款5万元

将新加坡人最爱的榴梿和听障儿童筹款活动结合，蒙巴登区筹获5万元善款，并提高公众对听障群体的认识。

蒙巴登路新加坡聋人协会星期天（7月7日）举办“星光灿烂榴梿宴”筹款活动，吸引逾300人参加。现场有猫山王、金凤等多品种榴梿供参与者无限量畅吃，现场也举行了榴梿大赛。

蒙巴登区议员林谋泉受邀出席活动，他接受《联合早报》访问时说，聋人协会结合了新加坡人对榴梿的喜爱，使筹款活动得到热烈的响应。

林谋泉说：“人们对聋哑人的关注度普遍较低，所以提高公众意识是关键。听障人士与我们共处一个空间，他们需要帮助，也需要资金，所以我们会继续支持他们。”

善款将用于双语启蒙教育

新加坡聋人协会社区联系暨筹款部门高级经理黄毅说，榴梿盛宴为聋人协会筹集了约5万元，远超3万元的预期目标。“所有款项将用于支持面向听障儿童的早期启蒙课程‘双语双文化计划’（Little Hands Bilingual Bi-culture Program），帮助儿童学习新加坡手语（SgSL）和英语。”

加入聋人协会近30年、曾是足球运动员的聋哑人士黎启业（52岁，私召车司机）携妻女参加活动。他用手语表示，自己很爱吃榴梿，也通过这次宴会见到多年未见的聋人朋友。

黎启业与妻子结婚15年，仅花一个星期就教会她手语。黎太太说：“只要感兴趣，就可以很快掌握手语。”

居民陈瑞花（70岁，退休人士）通过脸书得知本次榴梿盛宴活动。“我的侄儿是盲人，所以我经常参加慈善活动，也希望以后能为更多弱势群体举办类似的筹款活动。”

现场共有1400公斤榴梿供公众无限量畅吃，五个小时内就被一扫而空。供应商“榴梿王子”创始人陈镜丰（40岁）说，由于是慈善活动，他这次以七折的优惠价格提供榴梿，还担心供应不够。

现场的主持和表演节目全程配同步手语翻译，让听障人士也能同欢。

有五人参加了“吃榴梿大赛”，目标是挑战一分钟内吃超过315克榴梿果肉。但比赛以一分钟内只吃完284克榴梿的最高成绩告终，并未打破本地纪录。