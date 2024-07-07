哥本峇鲁迎来 “好机器人” 鼓励居民参与人工智能活动

哥本峇鲁基层组织计划将人工智能（AI）带到社区，并建立一个AI系统以协助居民与志愿者，以及加强哥本峇鲁民众俱乐部的工作流程。

哥本峇鲁的AI兴趣小组取名为“好机器人”（Good Robot），是首个于民众俱乐部成立的人工智能兴趣小组。该区基层领袖陈伟聪说，他们要把AI科技带给哥本峇鲁大众。很多人认为，AI是非常技术性的东西，因此害怕接触它。他们会举办训练营、课程和工作坊，为大家建立基础，不管男女老少，欢迎所有居民参与。

陈伟聪介绍，小组计划举办让家长与小朋友参加的AI活动，并迎合年轻居民的需求，组织AI训练营，向他们介绍AI和机器学习的基础知识。

杨曜任（32岁，AI兴趣小组参与者）说，他对科技的认识不深，但还是想积极去学习和掌握AI，因为AI可加速工作效率，进行数据分析，高效地抓取互联网数据，并增强自我技能。

“好机器人”AI兴趣小组将与新加坡全国人工智能核心与义安理工学院合作。

新加坡全国人工智能核心人工智能产业创新总监廖永健（左）与哥本峇鲁基层领袖陈伟聪（右），合作推动哥本峇鲁人工智能兴趣小组。（邝启聪摄）

星期日（7月7日），哥本峇鲁区举办家庭日，这个增强社区凝聚力的活动吸引超过1000人参加。国务资政李显龙与哥本峇鲁区议员郭献川也出席活动。

义安理工学院信息传播技术学院学生陈雪琦在活动上，向李资政展示她设计的食谱网页，该网页”极具创意“，能将各种食材调配成为美味料理。学生现场示范如何将榴梿、酪梨和鸡蛋一起客制化为美味甜点，令李资政开怀大笑。

组屋底层绘壁画 为年长及失智症患者引路

在给哥本峇鲁家庭日参与者致辞时，郭献川宣布区内约三分之一的组屋已完成指路壁画（Wayfinding Murals），接下来建屋局、陆交局和市镇理事会将提供资助，把壁画从美华地铁站延伸到区内每座组屋。

哥本峇鲁是推行“失智友善新加坡”计划的社区，为了帮助年长及失智症患者辨认回家的路，组屋区的底层绘上了壁画。

活动也展出一组由超过501件钩针编织作品而成的巨型展示。这些以糕点为造型的作品，由哥本峇鲁居民和志愿者们创作，其灵感来自指路壁画。这个展示将被收录在新加坡纪录大全中，成为本地最大规模的以食品造型为主题的钩针作品展示。

哥本峇鲁居民陈月玲（40岁）说，她编织了20几个九层糕、红龟粿与香兰糯米糕等造型的作品，每个作品花一至两小时手工制作，希望透过自己的双手回馈社区。她也认为编织是一项很好的活动，可把不同年龄层的居民凝聚起来。