警察机动部队首位女警 平衡家庭跨越障碍

克服孕后虚弱的体能，平衡家庭和训练，身为两个孩子的母亲并没有限制高嘉敏通过高强度训练，成为警察机动部队成立以来的首个女队员。

现年32岁的高嘉敏，加入新加坡警察部队近10年。回想起自己的职业生涯，高嘉敏说刚加入警察部队时还以为以后会成为那个笑眯眯，友善的邻里女警察，没想到10年后却加入了警察机动部队，成为机动部队成立70余年来第一个带上红贝雷帽的女性。

她隐约记得小时候看过TVB《飞虎队》里警察威猛的样子，却没有想过自己会成为警队的一员。高嘉敏加入警察部队后，先在裕廊警署当调查员，再到反恐紧急应对部队，随后才到训练指挥处。总结这些年的经验，她说：“反恐紧急应对部队的实战经验，让我更想深入了解战略知识，加入警察机动部队就成为了我的目标之一。”

生了长女放完产假，她在2022年到2023年间开始准备在警察部队的下一段旅程时，又迎来了二胎小儿子的出生。

孕后易疲劳难找回动力 面对高强度训练难度大

高嘉敏说，怀孕时体重不断增加，一度达到84公斤，当时最大的困难是孕后体能恢复，包括个人体能测验这一关。

根据规定，警员孕期和孕后可豁免个人体能测验，这意味着接连生下二胎的她已经有四年没有为个人体能测验训练了。“我当时走一步都觉得困难，很容易疲劳，很难找回动力。”

她记得当时跑一公里都觉得困难，跑2.4公里需要20分钟。距离个人体能测验还有大约六个月时，她几乎每天都跑步，最后在测验中得到金奖，体重也掉了27公斤。“那时我的2.4公里跑出约13分钟，是个人最快的成绩。”

2024年，她如愿加入特别行动指挥处的警察机动部队，开始了高强度的训练课程。警察机动部队面对持械分子、示威暴民等公共安全事件时须打头阵，这也意味着队员有可能面对真枪实弹、混乱暴力场面的可能，所有队员都必须通过严格的训练课程。

高嘉敏在训练时须穿戴防弹背心和头盔，配备的枪械和装备至少有15公斤。她说，从能否加入警察机动部队，到能否通过课程，都曾怀疑过自己，但她最后还是拿到了那顶红贝雷帽。

高嘉敏说，课程中和63名男性一起训练，自己经常跑在队伍最末端，但这没有给她过多的压力，只要在每次跑步时蓄力超过前面的人就可以。

不忍妻子再挨一刀 丈夫捐肾给女儿

除了毅力恒心以外，高嘉敏说丈夫和家人是她能坚持下来的最坚强后盾。

高嘉敏的女儿在不到一岁时被诊断出体内有肿瘤，被告知须等合适时机进行肾脏移植。她说：“我当时一直在想自己做错了什么？是因为我把电脑放在腿上，太靠近肚子了吗？但我想又不能再把她塞回肚子里了，只能全家人一起面对，积极治疗。”

2023年，高嘉敏的丈夫蔡剑雄决定捐肾给女儿。“我们讨论过谁来捐。他说他不想我在剖腹产后再挨一刀，所以由他捐。但我知道女儿今年才四岁，一颗移植肾大约能维持10年至20年，这次是他，下次换我。”

蔡剑雄任职于新加坡空军部队，他在博客中写到，很庆幸捐肾的不是妻子，因为自己在捐肾后被分配到的军务等级降级了；他不经想到，如果捐赠的是妻子，会不会影响她达到自己的目标？

对于妻子的成就，丈夫蔡剑雄骄傲地写道：“没有人在乎你在比赛中的行囊，他们只在乎你赢了比赛。恭喜你，即使身负重担，也赢了比赛。”