设在综合项目 淡滨尼北新民众俱乐部料2029年落成

淡滨尼北部迅速发展，越来越多居民迁入，该处将开设新的民众俱乐部来满足居民需求。

淡滨尼集选区议员马炎庆星期天（7月7日）在脸书发文指出，这将会是淡滨尼市镇的第六所民众俱乐部，预料在2029年落成，服务淡滨尼北部的新预购组屋项目和未来执行共管公寓项目的居民。

新民众俱乐部暂名淡滨尼林荫道民众俱乐部（Tampines Boulevard Community Club）。民众俱乐部管理委员会日后将征求居民的建议，选定新名称。

民众俱乐部将是一个商住两用综合发展项目的其中一部分，坐落于淡滨尼6道和淡滨尼11道的交界处。除了购物中心和住宅单位，该综合发展项目也将有一座小贩中心和巴士转换站，并且连接未来地铁跨岛线的淡滨尼北站。

马炎庆：社区只需筹措一成费用

马炎庆的贴文还指出，民众俱乐部的建造工程费用主要由政府负责，社区只需筹措费用的一成。淡滨尼集选区于6月26日举办了一场高尔夫球赛及答谢晚宴，来筹募第一批款项。

民众俱乐部所在地点靠近淡滨尼集选区内三个分区的交界处，由于紧挨着淡滨尼中区的组屋邻里，因此工程由负责该分区事务的许宝琨医生监督。

许宝琨也是永续发展与环境部兼人力部高级政务部长。他接受《联合早报》访问时透露，民众俱乐部会开设在综合发展项目的地面层，位置相当显眼，面积约2000平方米，相等于约20个四房式组屋单位。

民众俱乐部的设施仍在规划中，已知会有烹饪教室。许宝琨指出，淡滨尼北部的居民有许多是年轻家庭，人民协会的资料与数据显示，年轻居民普遍喜欢上烹饪课。

许宝琨说，民众俱乐部管理委员会接下来会展开巡回展览，向居民介绍新的民众俱乐部，并邀请居民集思广益，为民众俱乐部命名，及提出他们希望能开办的活动和课程等。

他还告诉记者，淡滨尼集选区须为建设民众俱乐部筹集约60万元，早前举行的高尔夫球赛已筹到了大约一半款项。

《联合早报》2022年12月报道，综合发展项目地段的面积为5万零680平方米，可建造约1190个私宅单位。根据马炎庆的脸书贴文，地段由凯德集团和华业集团标得。