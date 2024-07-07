惹兰加由日三代人齐聚 对话平台让年轻居民表达心声

一年一度的惹兰加由日吸引千名居民到场参与，通过互动游戏和活动促进代际关系，同时为青年提供对话平台，让年轻居民表达他们的心声。

国务资政李显龙和负责惹兰加由事务的宏茂桥集选区议员黄玲玲星期天（7月7日）出席在万国广场举行的社区活动，约有1000名居民参与。

黄玲玲在致辞时指出，惹兰加由拥有约5万8700名居民，是宏茂桥集选区地理面积最大的选区之一。其中，约三成居民年龄介于40岁到59岁，20岁到39岁群体占29%，其余为60岁或以上年长居民（23%）以及19岁以下居民（18%）。

致力打造活力又宜居的社区

她受访时也说，考虑到居民的年龄分布，活动一开始就十分注重让三代人都能参与，接下来她希望能够继续支持年轻居民和家庭。

“为了满足不同年龄段居民的需求，我和基层领袖、人民协会团队，以及社区伙伴共同努力，致力于打造一个充满活力和宜居的社区。我们着重发展三个方向，即健康生活、代际关系和可持续发展。”

居民李晓蕾（36岁，工料测量师）当天带着一家三代六口参与活动。“小朋友很期待来玩游戏，这里也有适合老人家的活动，所以就三代一起来了。”

新的万国广场水上主题公园星期天开幕，不少儿童到那里开心玩乐。（关俊威摄）

李资政和黄玲玲当天也为万国广场水上主题公园主持开幕，随后两人参与一场青年讨论活动。这个由社会企业Friendzone促成的活动，旨在让年龄介于18岁到35岁的参与者就“友谊与关系”进行更深入的对话。

与李资政和黄玲玲同桌讨论的参与者透露，他们谈到有关生活中如何充电的话题，李资政分享说接触大自然也可以是一种方式。

参与讨论活动的居民艾丽娅（23岁，大学生）受访时说，近年来她在澳大利亚留学，长期离家也让她面对一些家庭关系问题，因此放假回国这段期间，特意前来参与这次的讨论活动。“与社区建立联系的想法很吸引我，听别人分享他们的故事、认识新的人，也有助开拓我的视野。”