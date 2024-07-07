为赚快钱卖个人资料或外泄？暗网出现兜售本地居民资料贴文

暗网上近期出现多笔兜售新加坡身份证件的贴文，疑似有新加坡居民为赚快钱而售卖含Singpass在内的个人资料，但网安专家不排除有些受害者的数据是因为资料泄露而外泄。

新加坡政府科技局证实知晓这些行为，呼吁公众若注意到自己的户头有任何不寻常活动，可联系当局寻求帮助。

社交媒体和聊天应用Telegram一直有不少群组出价购买新加坡人的各类户头，包括Singpass户头。记者星期天（7月7日）查阅数个Telegram群组，发现没有前科的“干净”Singpass户头，收购价每个介于6000元至1万2000元，有前科的“肮脏”账户则值3000元至3500元；个人银行户头的收购价则介于800元至2400元。

每份个人资料售价约10元 要求用加密货币支付

美国网络安全公司Resecurity提供的资料显示，自4月15日起，在暗网上出现大量声称是新加坡人持身份证件自拍，再搭配出售各类个人资料的贴文。这些资料售价为每份从八美元（约10新元）起，卖家通常要求用加密货币付款。

一般相信，这些照片是为了证实个人资料的真实性，因此不排除有新加坡居民可能为了赚快钱，选择售卖自己的户头资料，殊不知不法之徒可能使用这些资料后，再放上暗网售卖。

暗网是指只有通过专门网络浏览器才能访问的隐藏网站集合，具高度匿名性和私密性，经常是不法之徒逃避审查，或进行非法活动的网站。

Resecurity提供的资料也显示，有人发文称要贩售“新加坡金融数据库”资料，内有上千人的不同资料，包括全名、地址和工作，甚至还有Singpass和银行户头资料，要价2500美元（约3393新元），而且只接受比特币或泰达币（USDT）付款。

一个月内超过2377户头泄露 与安保系统无关

Resecurity首席运营官肖恩·洛夫兰（Shawn Loveland）回复《联合早报》询问时说，单在今年6月，Resecurity已从暗网发现超过2377个泄露的Singpass户头，“如果能确定受害者联系方式，我们会发电邮通知对方，或是通过司法途径转告对方。”

暗网上近期出现售卖Singpass资料的广告。（Resecurity提供）

洛夫兰强调，资料泄露和Singpass的安保系统无关，更多是因为个人网络习惯不佳或网安意识不高。

网安公司安信资讯安全网络咨询部执行副总裁林明汉受访时透露，近期有更多新加坡居民和公司的信息数据被上载到网上和暗网上，这一趋势凸显了个人和企业数据面临的风险增加。

政府科技局：用户应保持警惕并守法

新加坡政府科技局答复《联合早报》询问时证实，当局知道暗网上有人企图非法销售Singpass资料，而网络罪犯通常会通过网络钓鱼、恶意软件和针对个人的社交工程策略，获取登录凭证等敏感的用户信息。

当局说，除了通过政府推出的措施，用户也应保持警惕和遵守相关网安最佳做法来应对这些威胁。“为应对不断演变的诈骗手法，政府持续提升Singpass探测威胁的能力，以及登录安全。对于疑似被入侵的户头，我们将采取必要的措施进行安全防护。”

Singpass用户若发现户头有任何不寻常的活动，可致电Singpass热线6335 3533寻求帮助。