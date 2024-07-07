裕廊凤山寺新牌匾 尚达曼总统亲笔题字

裕廊凤山寺重修后，尚达曼总统亲笔给该寺题写牌匾，新牌匾在星期天揭幕。

7月7日星期天晚上，在武吉巴督第23街的裕廊凤山寺有一场“总统挑战慈善之夜2024”，尚达曼总统到场参与，也为该寺新牌匾揭幕。

“总统挑战慈善之夜2024”由新加坡圣公文化主办，裕廊凤山寺协办。圣公文化传承委员会主席陈奕福在晚会上将筹得的48万元款项交给总统。

新加坡圣公文化传承委员会秘书长兼“总统挑战慈善之夜2024”节目统筹林清河受访时说：“这是尚达曼总统第一次为庙宇题字，我们感到非常荣幸。我们在短短两个月内筹得了款项，并筹备了今天的慈善之夜。能为慈善事业尽一分力，是我们的光荣和责任。”

本届“总统挑战慈善之夜2024”共举行两晚，第二晚将在星期一（8日）向公众开放。晚会将于晚上7时30分在裕廊凤山寺举行，入场免费。裕廊凤山寺邀请了来自台湾的歌手赖铭伟以及本地乐队呈献歌唱表演。

主办方还将在7月1日至15日通过giving.sg平台为总统挑战慈善2024筹集善款，目标为5万元。

除了尚达曼总统，星期天出席晚会的还有永续发展与环境部长兼主管贸易关系部长傅海燕、国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤、教育部兼财政部高级政务次长黄伟中，以及前政务部长符喜泉。