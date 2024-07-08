新大辅导中心被指泄露学生隐私 校方展开调查

女大学生接受大学辅导中心辅导，惊觉中心外的人员也知道她的个人信息，指辅导中心泄露了她的个人隐私。

一名不愿具名的新加坡管理大学学生向《联合早报》反映，她去年11月起在该校的黄马家兰学生心灵辅导中心（Mrs Wong Kwok Leong Student Wellness Center）接受辅导，但今年2月初惊觉中心工作人员在未得到她本人许可的情况下，将她的个人信息泄露给中心以外的人员，令她感到震惊。

这名女大学生受访时说，虽然不知道她的个人信息具体是如何遭泄露的，但据她回忆，自己曾于2月1日收到新大教授的电邮，教授建议有需要的学生向辅导员求助，使她不禁怀疑自己的个人信息是否已遭泄露；隔天，她又从辅导员口中得知，这名教授已知道关于她的情况，印证了自己之前的怀疑。

她称，自己曾告诉辅导员，由于感到不知所措时常使用“不健康”的方式应对，她希望学习如何应付自己的情绪。就是否能将她的情况告诉辅导团队的其他人，以确保她能得到更好的帮助，辅导员曾征求她的意见，但她从未授权辅导中心将她的情况告知包括学校管理层在内的其他人。

她指出，她过后被诊断患上了严重抑郁症（Major Depressive Disorder）和边缘型性格障碍（Borderline Personality Disorder），自3月起放缺席假，还一度自杀未遂，得住院11天。

女大学生说，据她了解，除非有伤害自己或他人的情况，辅导中心将保护她的隐私。她也强调，在接受辅导期间，她并没有出现自我伤害或伤害他人的情况。“即使真有这类情况，辅导中心应联系警方等执法机构，而不是让辅导中心外未经培训者处理。”

新大：为涉事学生提供必要帮助

对于校方是否有保护来辅导中心求助的学生隐私的措施、确保措施符合现有的指导方针等问题，新加坡管理大学发言人受询时说：“我们了解情况的敏感性，并优先考虑信息的保密性和所有相关方的福祉。”

新大发言人指出，新大已建立流程处理此类事件，并正在调查此事。校方也与涉事学生保持联系，提供必要的帮助，这与支持新大社群的承诺一致。

卫生部长王乙康于2021年3月1日在国会答复惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士（Wan Rizal）的提问时指出，咨询师和心理学家不受监管，但新加坡辅导协会（Singapore Association for Counselling）和新加坡心理学会等专业机构，为属下成员的专业和道德行为提供指导。

对于上述女大学生反映的情况中，新大辅导中心是否违反了指导方针、是否有权向大学管理层透露她的个人信息，新加坡辅导协会受询时表示不便对此事置评，并指出“一般来说，各机构会有自己的政策来规范它们的做法”。对于辅导协会伦理委员会是否在评估此事，《联合早报》至截稿前，未收到协会的进一步答复。