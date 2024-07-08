武吉布朗坟场逾80件文物 重归故地成纪念装置

约11年前，为了让路给罗尼大道，武吉布朗坟场4000多个坟墓陆续挖掘迁移，遗留下来未被认领的文物中，超过80件获保留，包括墓碑，以及石雕与瓷砖等坟墓装饰。

这些文物如今被赋予新使命，重归武吉布朗坟场，一起形成一座纪念装置，供人回顾新加坡早期历史，思考我国在发展与保留之间的取舍。

名为“大地回声，穹天有目”（Sounds of the Earth）的装置，是新加坡文化遗产协会（Singapore Heritage Society，简称SHS），以及民间组织“布朗汇”（All Things Bukit Brown，简称atBB，前称武吉布朗学会），委托本地艺术家陈赛华灌打造的艺术作品。

两个民间团体2011年开始合作，致力保存和记录武吉布朗文化遗产。纪念装置是两团体携手推动的“武吉布朗之音”计划的其中一个项目。计划获得国家文物局等机构支持。

这个户外装置坐落在武吉布朗坟场靠近安德烈路的地段，夹在罗尼大道和坟地之间，自6月底开始打造，预计最迟8月竣工。到时，80多件文物排列成一个约14公尺长、11.5公尺宽的椭圆形布局。走入文物排列之中的访客，将能听见自己的声音和四周声响的回音，感受仿佛与“历史的回声”对话的氛围。

穿越武吉布朗坟场的罗尼大道，2018年起分阶段开通，隔年4月全面通车。

2011年，陆路交通管理局宣布兴建这条新道路，以舒缓罗尼路和泛岛高速公路高峰时段的交通拥挤情况，原本计划挖掘5000个坟墓，占坟地坟墓总数的5％。

坟场有许多华社先贤的坟墓，毗邻中央集水区自然保护区，消息发布后，不少人忧心本地文化遗产和绿地生态会进一步流失。当局经过勘察，后于2013年宣布，新道路将包括一段汽车天桥，减少对生态的破坏，迁坟的数量也减至4000多个。掘墓工作同年12月启动。

让访客在纪念装置中冥想古今

早在2013年，文化遗产协会和布朗汇已开始思考，该以什么方式纪念武吉布朗历史及文化遗产。艺术装置是其中一个构想。文物局与两团体合作举办三场工作坊，广泛咨询各方意见，包括祖辈仍葬在武吉布朗的后人、该区旧时马来甘榜前居民、文化遗产专家、教育工作者、休闲爱好者，以及自然协会成员等。

文化遗产协会副主席彭丽珊博士说，各方也对使用墓碑等文物来打造纪念装置，提出各自的观点和顾虑。“大家考虑的重点是，这些文物无人认领，但对我国历史仍然很重要。它们对后代国人了解本地历史仍可发挥作用。与会者一致认为，应从这些文物中创造出一些东西。”

她希望装置能营造一个让人静默冥想古今的空间。“我们让这些文物回到它们之前可能伫立上百年的地方，这也是罗尼大道建成后，最靠近文物原先所在地点的位置。这里一边是繁忙的道路，另一边有静谧的坟山和自然生态的声响。希望访客在此处能思考，成就今日新加坡背后的发展和变动。”

“大地回声，穹天有目”纪念装置竣工后，80多件无人认领的墓碑等文物，将排列成一个椭圆形布局。设计这个装置的本地艺术家陈赛华灌，希望访客走入文物排阵之中，聆听四周声响和自己声音的回音，感受一种仿佛与“历史的回声”对话的氛围。（构想图／陈赛华灌提供）

当年，墓主后人或当局在挖掘坟墓时都会为已逝者安排祭拜仪式。两个团体早前就安排文物回归武吉布朗事宜，咨询了道教人士，并在装置施工前，请道长主持道教仪式，以示敬重。

布朗汇义务导览员自2012年定期为公众举办武吉布朗坟场导览活动。接下来，他们有意举办更多中文导览。布朗汇志愿者林雪芬说，装置不远处仍埋葬好些华人先驱，包括陈金钟（陈笃生的长子）、章芳林和林忠邦。“导览员会以生动方式介绍这些人物的生平和他们所处的年代……装置会是导览最后一站，公众可以在这里回想先人的贡献，领略饮水思源的重要。”