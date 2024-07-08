文化遗产协会拟募款 延续武吉布朗历史研究和宣导

由于建筑费在冠病疫情期间飙涨，在武吉布朗坟场内施工的纪念装置，打造费超出预算。新加坡文化遗产协会早前获得政府资助，但接下来仍须募款，以继续推展武吉布朗历史的研究和宣导工作。

打造纪念装置的构想10多年前产生，但实际规划工作在四五年前才启动，工程也因疫情而拖延。

文化遗产协会主席福齐·伊斯迈（Fauzy Ismail），就打造装置的费用回复《联合早报》询问时说，协会感激国家文物局之前提供的资助，让装置的建筑工程得以启动。

“但疫情期间，建筑费飙升，导致单单纪念装置的建造费上升至25万元，远超出原本的预算。”

文化遗产协会是具有公益机构（IPC）资格的慈善团体。纪念装置是协会与民间组织“布朗汇”（All Things Bukit Brown）携手推动的“武吉布朗之音”计划的第一阶段项目。

接下来，两个团体希望招募更多义工，以及联系更多群体，包括为中学生举办学习之旅，向更多人介绍武吉布朗的文化遗产。协会希望与赞助人合作，持续推动武吉布朗和其他文化遗产的研究和宣导工作。

借纪念装置怀古惜今

文化遗产协会当年就纪念装置的设计构想，咨询协会其中一名董事部成员郭庆亮。

对于为何给装置取名“大地回声，穹天有目”，郭庆亮指出，作品是关于挖掘后的坟地。“天在看着土地上发生的事和历史演变，坟墓是被尊敬还是不被尊敬。‘大地’和‘穹天’，以及‘回声’和‘目’都是相互呼应的。”

对于坟场目前仍保留着很多坟墓，为何要设立纪念装置，他强调，文物可以提醒人们，我国在土地使用课题上面对的挣扎，鼓励大家思考文化身份和文化资产等课题。

郭庆亮指出，陈赛华灌的设计很好地回应上述挑战，文物被安装在铁架上，从地面上被垫高，排列成椭圆形。“它们回到了武吉布朗，但不是回归到土地中……这个排列引发人们思考，这些文物以及武吉布朗今后何去何从？下一步是什么？”

对于装置的设计，陈赛华灌受访时说，椭圆形象征和谐圆满和延续，凸显这个项目要持久地保存这些文物。另外，他指出，椭圆的布局是为了让文物可以面对面摆放，邀请访客走上前与它们接触互动，聆听自己的声音和周周声响在此空间回荡，既回想历史，也思考当今局势的发展。

对于墓碑等文物如何挑选，文化遗产协会副主席彭丽珊博士说，主要考量不是墓碑的前主人是否有名望或墓碑多独特，而是要让文物呈现本地不同时代的移民史，从侧面反映早年新加坡的社会经济面貌，以及通过墓碑设计风格呈现本地文化的多元性。

有意捐款给文化遗产协会，可上网www.giving.sg/donate/campaign/bbvoices24。