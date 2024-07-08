四青少年闯停车场顶层玩闹 居民担忧报警

四名青少年闯入榜鹅停车场顶层，踢足球、赛跑、玩踏板车，行径危险，引起附近居民担忧，有警察到场问话。

这起事件发生在星期天（7月7日）下午3时许，地点是榜鹅苏芒巷第226座组屋停车场顶层。

停车场顶层还留下足球以及一辆踏板车。（庄耿闻摄）

热心读者陈先生（77岁，退休人士）通知《新明日报》，他发现几名青少年在住家旁边的停车场顶层玩耍，令他十分担心。“四五名青少年在顶层草皮地跑动，甚至踢足球，前后大概15分钟左右。这是我第一次见到，觉得很危险，担心他们如果跌下来怎么办？”

他也说，青少年发现有人拍摄他们的行为后就迅速离开。

根据陈先生提供的视频，三名看起来10多岁的男生在停车场楼上玩耍。其中两人在顶层赛跑以及踢足球。视频也显示，当时刚下完雨，顶层的草皮地还湿滑，若不慎滑倒跌下，后果不堪设想。

据观察，这群青少年相信是从停车场的空中花园翻墙，再爬上顶层。

记者星期天下午走访时，顶楼还留下了一辆踏板车和足球。当时，还有三四位居民在停车场楼下与两名警员就此事交谈。

安妮（27岁，女佣）透露，上个月就看到几名青少年在顶层玩耍。“他们也会在组屋楼下玩耍。”

她说，大概下午5时许看到警察到场，相信是有居民报警。

大约在傍晚6时许，记者发现两名警员在组屋附近找到涉事的四名青少年，并与他们交谈。四名青少年神情严肃。

完整报道，请翻阅2024年7月8日的《新明日报》。