30亿洗钱案第九名被告王德海 刑满被驱逐到英国

30亿洗钱案第九名被告王德海服刑完毕，被驱逐到英国并禁止再入境新加坡，目前只剩下苏剑锋一人仍未服完刑期。

这起在2023年8月侦破的洗钱案，涉及款项30亿元，被捕的10人被控后都不得保释，还有两人被通缉，新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。

移民与关卡局星期一（7月8日）答复《联合早报》询问时说，被判入狱16个月的王德海（35岁）已在星期六（6日）被驱逐至英国，并被禁止再入境我国。

加上早前罪成被判入狱的苏文强（32岁）、王宝森（32岁）、苏宝林（42岁）、苏海金（41岁）、王水明（43岁）、张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），已经有九名被告刑满后被驱逐出境。

余下的苏剑锋（36岁）是此案被治罪的最后一人，被判处17个月监禁，也是刑期最长的被告。

针对外国人服刑后遣返到哪个国家等问题，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲在7月2日的国会中解释，这些外国人可以表明想要被驱逐到的目的国，不过当局需要对这些人持有的旅游证件进行评估，判断是否可以入境该国；只要他们的护照或旅游证件允许，就可到任何国家去。

在早前已服完刑期驱逐出境的八人中，七人驱逐至柬埔寨，一人驱逐至日本。

堂弟或表弟和妻子弟弟还在被通缉

据早前报道，王德海的堂弟或表弟王火强（29岁）以及妻子的弟弟苏永灿（33岁）也因涉案已被国际刑警组织发出红色通缉令。

警方早前从王德海和其妻子名下共起获价值约5400万元的资产，包括现金、汽车、加密货币和奢侈品等。其中约九成资产（约4920万元）在案件下判后被充公。

案情显示，王德海在2012年起参与菲律宾的非法线上赌博生意，刚开始从领月薪的客服做起，在升职后才获得3%的利润分成。协助经营线上赌博生意期间，他前后获得8000万人民币（约1500万新元）和800万港币（约138万新元） 的酬劳。后来，王德海为了让孩子在新加坡求学，与家人移居新加坡。