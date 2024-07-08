男同事妻疑她是第三者 女子遭“线上骚扰”两年

怀疑丈夫职场外遇，妻子连续两年“线上跟踪”丈夫的女同事，还伪造逾10个社媒假账号监视其一举一动。女同事按兵不动，半年时间收集长达150页的“骚扰报告”，再向法庭申请保护令。

40岁女销售执行员丽莎（化名）告诉《海峡时报》，她向男性销售前辈请教工作事宜后，接到两通匿名电话，对方告知她该男同事已婚。

单身的丽莎说，她与男同事是职场关系，对来电者暗示她与其有不寻常关系感到不快。令她没想到的是，这两通电话仅仅是开始，接下来两年里，她的社媒网络开始冒出多个伪造身份用户的骚扰与跟踪。后来才发现，这些用户竟是同一个人——男同事的妻子。

“我吓坏了！我不知道她会做出什么事、散播什么谣言。我担心谣言会扼杀我的职场机会。”

男同事妻子伪造身份创建10多个社媒账号，有时为了通过好友申请，还会使用丽莎同事的名字。每次丽莎发现假冒或可疑账号，该妻子就会开一个新的账号，继续监视她的贴文并发送不恰当、令人恼火的奇怪信息。

丽莎说：“很多人都告诉我不要理睬她的信息，或者就算了。但她没有停止，我也已经受够了。”

半年收集150页“骚扰报告”

之后，丽莎花了六个月时间收集男同事妻子骚扰信息和行为的证据，写成报告竟有冗长的约150页之多。

丽莎向警方报案并向法庭申请保护令，该保护令禁止骚扰者继续骚扰，违反保护令者将被处以最高5000元罚款或不超过六个月的监禁，或两者兼施。

男同事妻子则通过律师否认骚扰指控，她还指如果丽莎放弃申请保护令，她将签署一份不再骚扰对方的承诺书，但坚称承诺书并非认罪。

尽管后来骚扰行为停止了，但丽莎坦言这件事对她造成了伤害，她思绪被搞到一团乱，工作表现也受到影响。所幸，其间丽莎获得网络受害者支援中心SHECARES@SCWO的辅导，该中心转介她给律师，为她提供无偿法律咨询。

完整报道，请翻阅2024年7月8日的《新明日报》。