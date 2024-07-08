6月转售组屋价环比升1.8% 写三年多新高

本地组屋转售价连涨九个月，今年6月转售价环比上涨1.8%，是三年多来的新高；交易量则持续放缓，比5月减少13.1%。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期一（7月8日）发布的预估数据，6月转售组屋整体价格环比上升1.8%，是2021年2月上涨1.9%以来的最高纪录。在6月份，共有2184个组屋单位转手，比5月少13.1％，但比去年6月多了17.5%。

上月的转售组屋交易中，四房式单位占多数，达44%，接着是三房式（24.8％）、五房式（24.2％）与公寓式（6.9％）。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清指出，由于6月逢学校假期，不少人到海外度假，所以买卖组屋者减少了。

此外，6月的预购组屋销售活动推出了近7000个单位，包括具吸引力的淡滨尼、丹戎禺和荷兰路项目，价格显著低于面积相近的转售组屋或私宅单位，孙燕清认为，这吸引了一些首次购屋者转向预购组屋。

至于售价方面，6月的成熟区组屋转售价环比上升2.6%，非成熟区则上升1.3％。各个房型的转售价都上升了，三房式单位环比升了1.6%，四房式1.8%，五房式1.6%，公寓式1.1%。

分析师指出，由于6月份有更多组屋以更高价转手，包括达百万元的交易，所以推高了整体的组屋转售价格。至今，组屋转售价已连续九个月上涨。

据博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹观察，与5月相比，在6月以更高价转售的组屋占比略增了，包括价位在80万至90万元、90万至100万元以及超过100万元的单位。

95宗百万组屋交易 写单月最高

上个月的百万组屋交易共有95宗，占6月转售组屋交易量的4.4%，比5月多了22宗，刷新单月最高纪录。加冷黄埔有18宗，红山和芽笼各11宗。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣指出，百万组屋交易量激增，是由于一些购屋者想要买地点更优越的中央区单位，或靠近地铁站和市镇中心的单位。

“这些地点的预购组屋单位将按黄金地段或优选地段组屋模式推出，有10年的最低居住年限。因此，希望在这些地点购屋的买家就会转移到转售组屋市场，也就推动了需求和价格上涨。”