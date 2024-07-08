六旬妇过马路遭货车撞飞身亡 送货员认罪

送货员驾驶货车送货，途中右转时没有留意路况，撞上正在过马路的63岁妇女，她被撞飞约1.5米，两天后在医院宣告不治。

被告诺拉齐曼（39岁）案发时是一名送货员，他面对一项抵触公路交通法令的控状，星期一（7月8日）在国家法院认罪。

这起车祸发生在去年8月11日早上11时41分左右，地点在后港6道和万国通道的交界处。死者是63岁的白宝玉。

根据案情，被告在案发当天早上约7时30分开工，到格林威治通道取包裹后，驾驶货车开始送货。

早上11时30分左右，被告决定返回格林威治通道领取包裹，再继续送货。他在后港6道朝往盛港中路方向的路段行驶，来到万国通道的交界处时停下，等待行人过马路。

当时，行人交通灯亮着绿灯，有四人正在过马路。当他们越过马路后，被告便右转进入万国通道，就在这时撞上死者。

死者被撞飞时大喊一声，之后落在距离货车约1.5米处。被告见状立刻停车查看，原本走在前方的路人也回头提供协助，并电召救护车。

死者被送院后在重症监护室接受治疗，两天后重伤不治，死因是颅脑损伤。

控方指出，被告驾驶的是货车，有别于一般车辆，在路上行驶时应更为小心，且事发地点是住宅区。另外，被告有危险驾驶的案底，是重犯者，因此建议法官判他坐牢八至10个月，以及吊销各类驾照八年。

公设辩护律师为被告求情时说，被告在右转前有停下并查看路况，他很后悔当时没有做最后的检查，由于他选择尽早认罪并有意为此负责，因此恳请法官轻判。

律师也说，被告与妻子住在租赁组屋，父亲住养老院，母亲因癌症住院治疗，他需要时间处理家事，申请延期服刑。

法官因此决定将案件展期至9月26日下判。（人名译音）