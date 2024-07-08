操作叉车载雇主致对方摔下不治 男子认罪判监四个月又两周

尽管知道叉车不能载人，男子却没有提醒雇主，而是按照雇主的指示，操作叉车将对方抬起进行拆除工程。岂料，男子在完事后倒退叉车时，雇主失去平衡从高处跌落，伤重不治。

被告塞尔瓦图赖（60岁）因危险操作叉车，导致一名男子从2.2米高处跌落身亡，面对一项抵触工作场所安全与卫生法令的罪名。被告上星期五（7月5日）认罪后，被判坐牢四个月又两周。

这起事故发生在2023年7月25日下午4时40分 ，地点是先驱弯32号的一间仓库。死者普拉迪普是承包商PNP Network的老板。

案情显示，自2022年11月起，PNP Network与塞尔瓦图赖达成口头协议，临时聘用他协助处理杂工。PNP Network当时负责拆除先驱弯仓库里的15台电眼，普拉迪普便聘请塞尔瓦图赖协助完成工程。

事发当天下午3时30分，塞尔瓦图赖和普拉迪普抵达仓库。塞尔瓦图赖操作一台剪叉式升降平台车（Scissor Lift）拆除电眼，普拉迪普则站在地面给指示。

约下午4时20分，在拆除第八台电眼时，塞尔瓦图赖发现地面不平，于是通知普拉迪普无法使用升降平台车。普拉迪普看到仓库内停放一辆叉车，便指示塞尔瓦图赖操作叉车来拆除电眼。

普拉迪普站在叉车的木托架上，塞尔瓦图赖按照指示操作叉车，将木托架升至2.2米高，让普拉迪普拆除墙上的电眼。拆除电眼后，塞尔瓦图赖要求普拉迪普坐下，好让自己下降木托架。

塞尔瓦图赖决定先倒退叉车，却听到一个微弱的叫声。他赶紧停车，转头看时，发现普拉迪普已倒地。

塞尔瓦图赖立即协助普拉迪普，仓库经理则拨电求救。普拉迪普在昏迷的情况下，被送往新加坡国立大学医院急救。

庭上透露，普拉迪普送院后一直处于昏迷状态，在事发六天后的早上10时过世，死因是头部受伤。

控方指出，塞尔瓦图赖是合格的叉车操作员，深知叉车不该用来载人。尽管如此，他没有告知死者，反而按照对方指示操作叉车运载人，因此要求法官给予适当刑罚。

塞尔瓦图赖的律师代为求情时说，被告深感后悔，对自己的行为负起全责。他在事发后陪同死者前往医院，也配合警方调查，恳请法官从轻发落。