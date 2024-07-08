陪伴观众七年 《新闻抢先看》1788集完美收官

人生有多少个七年？每天下午4时30分准时开播，《新闻抢先看》在陪伴观众1788个午后之后，上周五（7月5日）画下完美句点。

《新闻抢先看》于2017年5月2日开播，初衷是为了让观众能抢先在下班前就“看到”《联合晚报》和《新明日报》的头条新闻。除了分享新闻内容，各报主任和记者也会分享采访幕后故事，例如：挨家挨户寻找目击者和受访者、长时间蹲点收集新闻等，让观众更了解新闻背后的故事。

我们在直播还未普及的年代首开先河进行直播，从新闻室到录影棚、从手机到专业相机，最后疫情期间的风雨无阻直播，《新闻抢先看》陪观众度过了很多个午后，更见证了很多新闻大事。2017年11月，节目获得世界报业和新闻出版总协会和谷歌所颁发的亚洲数码媒体奖—— “最佳社交媒体互动”组别银奖，再次肯定了我们透过直播与观众互动的跨媒介尝试。

为此我们也制作了两个视频，分别与主持人李丽敏和刘永健谈结束节目的感想，还访问四名忠实观众，听听他们与《新闻抢先看》的故事。

李丽敏和刘永健从节目创立最初就是《新闻抢先看》的主力主持人。回忆七年时光，李丽敏感性地说：“这个节目给了我一个主持和与观众们互动的机会，对于参与了七年的节目要结束，感到非常不舍。”有观众甚至还制作了她穿着标志性粉色格子衣服的卡通画像给她，让她非常感动。

对于节目的结束，刘永健则表示一个节目做了七年，有休息的空间是好的，未来是否还会“再见”也说不准。他说：“疫情期间我的两个孩子相继出生，居家办公主持节目时孩子有时会入镜，观众好像也参与了孩子的成长。”