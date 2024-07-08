骗子出示“马国身份证”卖演唱会门票 本地歌迷上当

本地演唱会市场疫后强劲复苏，演唱会门票诈骗案随之增加。近来，有骗子用假马来西亚身份证在网上专向华语歌手的粉丝下手，光是台湾乐队告五人6月的演唱会，便有至少15人受骗。

王姓造价工程师（30岁）告诉《联合早报》，她没能买到告五人6月22日在新加坡的演唱会门票，便到社交媒体小红书上求购，岂料交出定金后，对方就音信全无。她发帖警示他人，却发现约有15个同样上当的受害者，大家几乎都是被一名自称为“Miko Tan”的人欺骗。

据她描述，“Miko Tan”在小红书上卖票，随后要求买家转到WhatsApp等其他平台继续沟通，包括要求买家给定金。跟着，对方会发出印有“实名”的电子票，声称门票余款可在成功入场后再付。

一些受害者发现，电子票上姓名等栏目上的字有明显修改过的痕迹。（受访者提供）

“我向她买两张票，她当时让我先给一张的钱，也就是348元作为定金，我说最多只能给100元。其实我有点感觉对方可能是骗子，100元是我可以承受的极限了。直到看到越来越多人被骗，我才确定自己是其中之一。”

另十几个上当者中，一名崔姓人事从业员（30岁）也被“Miko Tan”用同样的手段欺骗。他们的聊天记录显示，骗子坚称自己的票是真的，还发出“身份证”，以证明是以实名购票，而且说买家若不放心可以一起入场。

据这名受害人描述，骗子不仅发出一张“马来西亚身份证”，还答应通过电邮沟通、发电子票，甚至直到演唱会前一天还回复受害人“票是真的”，让她放心。

到了演唱会当天，这名崔姓歌迷在检票入场时，却被检票员告知她的票已经被用了。“我说我是通过其他人买的票，检票员问我是Miko Tan吗？我说是的。她告诉我，前面已经有三批人被骗，我是第四个了。”

这些受害者提供的通信截图显示，这些帖子的IP地址、联络号码都显示为在马来西亚。相关账户已先后被平台屏蔽，但仍有类似可疑账号在售卖其他华语歌手的演唱会门票，如张惠妹在7月底的演唱会。

主办方Live Nation曾在小红书上回复受害者，证实票是伪造的。（受访者提供）

告五人新加坡演唱会主办方Live Nation回复《联合早报》询问时说，公司和售票网Ticketmaster共收到八起关于这场演唱会的假票举报。

主办方也说，他们和Ticketmaster对这些涉及诈骗的账号展开调查，可是有关账号都已显示不存在。“我们提醒公众，不要从未经授权的卖家或第三方网站购票。通过这些未经授权的销售点，购票者将承担无法保证门票是否有效的风险，且无法退款。”

新加坡警察部队证实，截至6月30日，警方共收到至少七起与告五人演唱会门票相关的报案，涉案总额至少1000元。