老挝总理宋赛7月9日首次正式访新

新加坡和老挝今年庆祝建交50周年，老挝总理宋赛·西潘敦星期二（7月9日）首次正式访问我国，并见证两国签署碳信用和教育合作的谅解备忘录。

根据我国外交部星期一（8日）发布的文告，宋赛（Sonexay Siphandone）星期二将会见总统尚达曼、总理兼财政部长黄循财，以及国务资政李显龙。黄循财也会设午宴款待宋赛一行。

这是黄循财今年5月出任总理后首次会见宋赛。宋赛于2022年年底就任老挝总理，新加坡是他进行双边访问的第二个亚细安国家。此次随行的包括其他老挝部长和高级官员。

由于总统府正在翻新，为宋赛举行的欢迎仪式，将在国会大厦进行。这是我国首次在国会大厦为外国领导人举行欢迎仪式。

老挝是今年的亚细安轮值主席国，恰逢新加坡和老挝建交50周年，两国近来高层级交流频繁。

外交部长维文医生今年1月正式访问老挝，并出席亚细安外长非正式会议，其间会见了宋赛，为两国庆祝建交金禧年拉开序幕。

今年3月至4月，国防部长黄永宏医生、时任贸工部长颜金勇、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，以及时任副总理兼财政部长黄循财都先后到访老挝，参与相关亚细安部长和理事会会议。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，3月也对老挝进行双边访问。

近年，新老两国积极在新兴领域如绿色经济，加强双边和区域合作。

例如，新加坡从2022年6月通过“老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目”（简称LTMS-PIP），从老挝进口多达100兆瓦的可再生水电，电力输送取道泰国和马来西亚的电网。四个参与国家目前正讨论扩展和延长这个项目。

新加坡、老挝和柬埔寨为促进跨境电力交易成立的工作小组，今年5月也举行第一次会议，旨在推动亚细安电网进程。在洁净能源以外，新加坡和老挝也将签署谅解备忘录，推进两国碳信用交易。

在教育方面，两国曾在2018年签署谅解备忘录，通过两地学府增加交流来加强技术合作。

新加坡和老挝都重视人力资本发展，目前已有超过1万6500名老挝官员参与新加坡合作计划的课程。

我国2022年也为支持老挝担任亚细安轮值主席国宣布推出合作配套，提供撰写报告和公开演讲技能等方面的能力建设项目。