马林百列免费短程巴士开始服务 多数居民满意

马林百列免费短程巴士服务开始运作，多数受访居民对服务表示满意，但也有人反馈巴士服务太迟开始、间隔时间太长，以及上下车处只标记首末车时间，不容易规划行程。

穿梭在马林百列集选区、蒙巴登区和麦波申区（合称马林百列群区，Marine Parade cluster）的七条免费短程巴士服务，星期一（7月8日）上午投入运作，运行时间为星期一至星期五上午10时至下午4时。

使用23个座位的小型巴士川行的七条路线当中，有四条在友诺士综合诊疗所让居民上下车。记者上午在此观察，马林百列线的短程巴士乘客较多，如切、景万岸—菜市和芽笼士乃线的乘客则比较少。首趟巴士实际到站时间与海报标记时间差距最多八分钟，大致符合“请乘客提早五至七分钟到上下车处”的提示。

马林百列居民拉玛林甘（Edgar Ramalingam，88岁）受访时，对这项服务表示欢迎。他通常会到马林百林综合诊疗所看医生，但有时候得去规模比较大的友诺士综合诊疗所进一步检查，短程巴士服务会给他不小的便利。他认为：“议员做了一件好事。”

与另外两名友人一起试乘巴士的章姓退休居民（77岁）也说，她觉得免费巴士服务提供了许多便利，但车内空间略微狭窄，人们购物后带着大包小包会很不方便，而且等候时间长达一个多小时。

不过她也说：“这是免费的服务，我们不要太挑剔。”

到友诺士综合诊所求医的芽笼士乃居民法兹利（Fazli，56岁）则认为，短程巴士服务上午10时才开始，不方便一大早就要复诊的病患。他说：“我们最多只能坐回程的车。不过来回综合诊疗所能有一趟车坐，已经很不错了。”

马林百列群区日前为免费短程巴士服务举行启动仪式时曾说，巴士只在非繁忙时间川行，以避免增加公共交通系统的压力。

如切居民李立浩（71岁）则指出，上下车处只标记首末班车时间，义工建议用手机应用查询巴士到站时间，但他不太熟悉操作方式。他建议当局在车站张贴巴士到站时间，方便人们规划行程。

关于短程巴士服务投运首日载送了多少居民，马林百列群区婉拒回应。不过，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期天（7日）出席全国社区运动会活动受访时透露，免费短程巴士服务开放报名头几天就有七八千名居民报名，显示可能会有很多居民利用这项服务。

议员陈佩玲：会继续听取反馈改进服务

麦波申区议员陈佩玲受访时，对居民大体上满意短程巴士服务感到欣慰。她说：“这是一项今天刚刚启动的新举措，将试运行一年，我们会继续听取反馈，检讨和探索如何做出调整。”

服务成本是网民关注的问题之一。唐振辉上周在记者会上只说短程巴士服务由东南社区发展理事会资助，占东南社理会支出的5％至6％。

应《联合早报》要求，不愿具名的私人巴士业者估算，提供这项服务的费用每个月约为5万元。

也有居民注意到巴士车身的议员漫画肖像。住在马林百列的陈姓居民（61岁）就说：“很显然他们想要我们的选票，所以才会把漫画肖像印在车身，而且服务期限为一年，正好涵盖来届大选。”

陈姓居民不愿意就是否会为这项服务投票给现任议员表态。他说：“我会考虑很多不同的因素。短程巴士服务只是其中之一。”

观察员：车身印议员漫画肖像 提醒选民谁争取到服务

长期关注本地政治的新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文分析，车身印有议员漫画肖像提醒居民是谁为他们争取到这项服务，而且巴士川行时也是现任议员的流动广告。

他也认为，居民不会单纯为了短程巴士服务而投票给现任议员，而是会更关注市镇管理、议员在国会的表现、是否注意到居民的需求与关切，以及议员在基层的能见度与处理问题能力。

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授则指出，为居民提供服务是政治人物赢取选票很重要的一环，将他们的漫画肖像印在巴士车身是高明之举。

他也强调，为居民服务也没有必要遮遮掩掩。“如果你有这个能力，就展现出来，为下一届大选造势。你也可以认为，马林百列来届大选的竞选活动已经开始了。”