斯里兰卡外长访新 同李显龙资政及维文会面

在新加坡进行正式访问的斯里兰卡外交部长萨布里，星期一（7月8日）会见国务资政李显龙，两人针对斯里兰卡和区域发展交换意见。

萨布里（Ali Sabry）星期天（7日）抵达新加坡，展开两天访问。

外交部发文告说，李资政和萨布里对新加坡和斯里兰卡之间建立的长期友好关系表示欢迎。他们认为，两国在海港运作管理和能力建设培训等方面，有非常大的潜力来推动进一步合作。

李资政在脸书发文说，萨布里同他分享了斯里兰卡经济发展的最新进展，两人也针对贸易与投资、气候变化、食品安全以及能力建设等方面加强合作，进行良好讨论。

李资政还说，新加坡和斯里兰卡明年庆祝建交55周年，他有信心会有更多机会促进人文交流，以惠及两国。

外交部长维文医生星期一也设宴欢迎萨布里。两人席间重申新加坡和斯里兰卡之间的良好关系，并同意两国可通过现行的双边自由贸易协定、碳信用合作谅解备忘录，以及技术合作等，加强合作。

维文和萨布里也同意两国继续通过亚细安和印度洋区域联盟（Indian Ocean Rim Association）这两个组织，在东南亚和印度洋维持良好合作。斯里兰卡目前是印度洋区域联盟主席国。

维文：本地斯里兰卡社群虽小 却为我国发展作重要贡献

维文在脸书发文说，新加坡的斯里兰卡社群虽然小，却为我国发展作出重要贡献。例如，新加坡建国元勋、首位外长拉惹勒南，就出生于斯里兰卡。

“作为小岛国，我们在国际舞台上是理念相近的伙伴，在应对气候变化和维护法治方面有共同利益。”