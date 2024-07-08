没显示提供儿童更强保护 新款肺炎疫苗PCV20未纳入疫苗计划

我国虽已批准六周大至17岁的儿童和青少年接种最新的肺炎链球菌结合疫苗，但由于没有足够证据显示这款新疫苗比现有的肺炎疫苗对儿童更具保护力，政府目前未把它列入全国儿童疫苗计划。

卫生部星期一（7月8日）就最新的20价肺炎链球菌结合疫苗Prevenar 20（pneumococcal 20-valent conjugate vaccine，简称PCV20）回复媒体询问时，做出以上说明。

卫生科学局于今年5月16日，批准六周大至17岁的儿童和青少年接种PCV20疫苗。当局去年3月已经批准PCV20疫苗，为18岁及以上成人提供保护。

卫生部发言人说，卫生部咨询免疫专家委员会在考虑疾病负担、疫苗的安全、有效性及成本效益等因素后，定期检讨本地的免疫措施，以及全国免疫计划所纳入的疫苗。

目前，全国儿童疫苗计划建议，儿童在四个月、六个月及12个月大时，应接种肺炎链球菌结合疫苗PCV13，以抵御由肺炎链球菌引起的疾病。

发言人说，目前还没有足够证据显示，PCV20疫苗对儿童抵抗现行的肺炎链球菌血清型（serotypes），比PCV13疫苗更具优势。免疫专家委员会仍建议儿童在全国儿童疫苗计划下，接种PCV13疫苗，PCV20疫苗目前并没有纳入计划。

卫生部和免疫专家委员会将继续观察有关数据，必要时会检讨肺炎疫苗的接种建议。

PCV13和PCV20疫苗都由药剂公司辉瑞制造。辉瑞星期一发文告指出，PCV20疫苗可抵御20种常见的肺炎链球菌血清型，比PCV13疫苗多七种，而本地数据显示，这七种血清型也加剧了本地孩童患侵入性肺炎链球菌的病例和影响。

新疫苗虽可抵御多七种血清型 但产生抗体数量较少

传染病专科医生梁浩楠说，不少专家指出，PCV20疫苗可抵御的血清型比现有疫苗多了七种，但研究显示，对比PCV13疫苗，它产生的抗体数量较少。另外，PCV20疫苗引发的T细胞免疫反应，具体效果还不明确。T细胞是一种对抗感染的白血球细胞，是人体免疫系统重要组成部分。

此外，他指出，PCV20疫苗对减少第三血清型肺炎链球菌的风险，即本地一种常见的肺炎链球菌疾病类型，并没有显著效果。“考虑上述两点，卫生部（对新款疫苗）采取较谨慎的立场是可理解的。”

梁浩楠认为，目前还没有临床证据显示，两种疫苗之间，哪一种较优越。他估计两年内会有更多临床数据出炉，相信可加强人们对新款疫苗的信心。

新疫苗无法获政府津贴 费用超过200元

PCV20疫苗未列入全国免疫计划，无法获得政府津贴。目前，一些家庭诊所网站显示，接种这款新疫苗费用一般超过200元。

天职药房家庭医生梁俊杰说，在没有津贴的情况下，新旧疫苗的价格区别不大，他会根据现有资料向家长解释新旧两种疫苗的区别，并让家长决定。有些家长会根据负担能力为孩子选择疫苗。

梁俊杰认为，从专业角度来看，相信PCV20会逐渐取代PCV13疫苗。但他指出，对是否将一种疫苗纳入全国免疫计划，政府须做多方面考量，而根据现有数据，当局还不准备将PCV20列入全国计划。