全职妈妈完成培训 重返职场勇闯科技业

“在培训期间，我们学到的大部分内容都能直接应用在现实工作中，课程也显著提升了我们的信心，为进入职场做好充分准备。整个课程为期九个月，包括三个月的培训和六个月的实习，这使得我们能够顺利地融入科技行业。”

46岁的哈桑（Sameera Hassan），尽管之前没有任何数据专业背景，但在完成#GetReadySG的数据分析课程后，成功转型成为一名数据工程师。

非盈利组织Generation Singapore携手微软和淡马锡理工学院在2020年推出#GetReadySG计划，帮助中途转业者、弱势青年、妇女和被裁退工人等踏入科技行业。

哈桑是其中一名受益者。她是三个孩子的母亲，因为需要照顾年幼的孩子，有五年没有工作。她受访时说：“在2021年我希望重新就业，但不知道从哪里开始。因为我一直对数据领域很感兴趣，所以看到#GetReadySG培训计划后，就决定报名参加。”

根据Generation Singapore和微软日前发布的文告，这项#GetReadySG培训计划为学员提供获高额津贴的三个月数码培训营，确保他们毕业后能获得工作面试机会，并提供就业支持。

逾八成毕业生半年内找到工作

自2020年以来，此计划已经培训了近600名求职者，超过八成的参与者在毕业后六个月内找到工作。

听取毕业生和雇主的反馈后，Generation Singapore今年6月推出升级版#GetReadySG 2.0计划，与微软和淡马锡理工学院进一步加强合作，逐步将人工智能和网络安全内容融入所有技术课程，构建从教育到就业的生态系统，确保培训出来的技术人员符合市场需求。

完成课程后，#GetReadySG 2.0毕业生将获得Generation Singapore合作伙伴的面试机会，可参与学徒项目、工作试用或全职工作。文告指出，这种无缝过渡缩小了技术供需缺口，简化了本地技术人才的招聘流程，同时帮助公司通过技能培训推动数码化能力建设。