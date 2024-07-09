新手爸爸爱女情深 设计奶嘴不染纤尘

公园里朵朵白花飘散，落地那一瞬花瓣保护着花蕊，免受尘土污染。这番景象成为邱柏衡为女儿设计安抚奶嘴的灵感来源，更成功申请临时专利。

新加坡科技设计大学博士生邱柏衡（32岁）两年半前迎来第一个孩子。女儿吸奶嘴时，邱柏衡发现她总是不经意地将满是唾液的奶嘴掉落在地，容易沾染灰尘污垢。

为此，这个新手爸爸买了不下10种奶嘴，却无一符合他的期望。有些奶嘴要碰地才会启动保护装置，有时还会提早启动，引得女儿心情烦躁。

学设计出身的邱柏衡因此决定亲自上阵。两年前的傍晚，他在公园注意到花瓣的保护作用后，当天晚上就在家中3D打印出首个设计概念。

邱柏衡喜欢利用设计思维解决日常面对的问题，对3D打印技术也非常感兴趣，因此平日经常使用家中的3D打印机设计和制作所需用品。（受访者提供）

邱柏衡说，随后的半年里，他利用3D打印机设计和创造超过20个更新版本。亲测可行后，他才让作为“首席测试员”的女儿使用。

落地时花瓣形成支撑 避免奶嘴碰到地面

奶嘴整体犹如绽开的粉嫩樱花，落地时外围的花瓣形成支撑，避免奶嘴碰到地面。婴儿将奶嘴放入嘴里的过程中，硅胶花瓣也会自然地舒展开来。

“我的女儿很喜欢吸吮这个奶嘴在邻里四处走动，如今她不再依赖奶嘴，但仍把它视作专属玩具。”

邱柏衡设计的奶嘴得到女儿的欢心，给予他信心推出这款奶嘴。（受访者提供）

女儿的欢心给予邱柏衡信心前进，今年初正式生产这款名为“Hanabii Pacifier”（意为“花火奶嘴”）的产品，希望年底可以面市。

这款奶嘴设计也获得国际肯定，例如去年在欧洲产品设计大奖学生组家庭与儿童（母婴用品）类别胜出。

参与新加坡知识产权局发明人援助计划

邱柏衡去年参与新加坡知识产权局的发明人援助计划（Inventor Assistance Programme），在义务专利律师的协助下，成为首名提交专利申请的参与者。

这项由世界知识产权组织发起的计划，目前有九个国家参与。我国是在去年2月推出计划，专门协助18岁至35岁的年轻发明者了解申请专利的过程，以及减轻聘请专业人士帮助的成本问题。至今已有四人成功与志愿专利律师配对。

邱柏衡说，申请专利对于发明者来说很重要，不过程序繁琐，新手若没有专业人士指导可能无从下手。“填写申请专利权利要求也有特别要注意的用词和细节，以更好地保护产品，这都是我在律师的协助下完成的。”