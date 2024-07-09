两成国人认为今年旅游花费会比去年多

旅游需求持续高涨，每五名新加坡人当中就有一人认为他们今年在旅游的花费会比去年更多。

英国电子汇款公司Revolut是拥有超过4500万名客户的全球金融科技机构，它最近与民调机构YouGov针对公众的主要旅游习惯和走向，向约1000名年龄介于18至65岁以上的新加坡人展开调查。

Revolut星期二（7月9日）发文告指出，根据调查，约两成新加坡人相信他们今年会花更多钱在旅游上。虽然他们都会设下预算，用工具确保他们旅游时不会超支，但预计还是有超过40%的新加坡人在出国时支出不必要的外汇费用。

七成国人旅游仍用现金付款

调查显示，七成新加坡人旅游时仍然使用现金付款。48%会选择使用信用卡付款，其中44%的人使用了会产生额外费用的动态货币转换（dynamic currency conversion）。使用信用卡的人，超过一半是X世代，34%是Z世代。38%的受访者在外国也使用借记卡付费，他们大多是Z世代。

整体来说，超过40%的受访者在海外购物时，须支付银行或信用卡发行机构所收取的费用。

超过30%受访者的部分支出是来自在银行或使用其他货币兑换服务所产生的货币兑换费。

另外，每四人当中就有一人在海外使用新元付款而须支付因动态货币转换而产生的额外费用。同样，25%的受访者在外国使用非伙伴银行或国际银行的提款机而须支付提款机手续费。

文告也指出，人们越来越希望到更远的地方旅行和更花更长的时间旅游。有近30%的新加坡人自认为是省钱旅客，近20%的人自称是追求体验的旅行者，而只有3%的人是追求豪华享受的旅行者。