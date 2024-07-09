公众好奇昆虫味道愿尝鲜 融入餐盘仍犹豫

昆虫食品获准在本地上市，有意推出昆虫料理的餐馆在等待进口商的进口申请通过。受访公众好奇昆虫的味道，但对把昆虫融入餐盘中有所保留，也认为昆虫料理的价格不应定得比牛肉和猪肉等传统蛋白质食物高太多。

新加坡食品局星期一（7月8日）允许本地业者进口、生产和出售蟋蟀、蚕蛹、蚱蜢等16种昆虫食品。本地餐馆螃蟹之家隔天（9日）在榜鹅店让上门的食客试吃用蚕蛹和蟋蟀等烹煮的昆虫料理。

用蝉点缀的椰浆饭，价格为15元。（谢智扬摄）

螃蟹之家总裁黄泯莱接受《联合早报》访问时说：“让顾客试吃的昆虫是之前在食品局的批准下进口的一批货，我们接下来打算进口更多的昆虫，但在等待供应商的进口申请通过。昆虫料理价格会定在10元（例如汤圆加昆虫）至29元（例如螃蟹加昆虫），跟没加昆虫的价格一样。”

食客黄凯雄（26岁，建筑工程师）和同事星期二到螃蟹之家吃午餐，首次试吃昆虫的他说：“油炸后的蟋蟀等昆虫零食吃起来像薯片，但卖相吓人。我愿意尝鲜，但不会常吃，一盘昆虫的合理价格应是1至2元。若是昆虫加在料理上，餐馆倒贴我也不想吃。”

同桌的林泓正（42岁，建筑工程师）到泰国旅游时喜欢吃街边的昆虫小吃。“吃多就不觉得奇怪，我喜欢吃昆虫，但昆虫是街边食物，一盘昆虫我只愿意付1至2元。新加坡物价比较高，对比传统蛋白质食物，一道昆虫料理的价格上调应是最多5元。”

用蚕和蟋蟀装饰的甘蔗水，价格为5元。（谢智扬摄）

另一桌食客杨保灿（54岁，经理）试吃昆虫炒面后说：“昆虫如虾米般香脆，但应该不会每天吃。昆虫炒面和鸡肉炒面的价格应该差不多，幅度上扬顶限是6元。”

业者：先看其他餐馆推出昆虫料理后反响

同乐总办事处活动与配餐供应部营运总裁潘祉金说，同乐餐馆暂时不考虑推出昆虫料理，会先看其他餐馆推出昆虫料理后的反响。“同乐是相对传统的餐馆，老一辈的顾客未必能接受料理中有昆虫。”

不过，配餐供应的客户群不同，或更愿意尝新。潘祉金说，同乐正与昆虫食品生产业者Altimate Nutrition讨论合作融入昆虫的可能性，但前提是Altimate Nutrition须证明昆虫符合食品局的食品安全水平，以及符合新加坡回教理事会的清真标准。

“探讨引入昆虫是要为顾客提供更多选择，例如万圣节时可供应主题配套，或客户在农历新年订购鱼生时，可选择用昆虫代替脆饼。”

精品冰淇淋品牌Creamier联合创始人许琬琴说：“我们约两年前开始和本地昆虫养殖和进口业者洽谈合作机会，因为昆虫有丰富的蛋白质，也能使我国的食物种类更多元，加强粮食安全，对可持续性是有利的。此外，本地企业应该相互支持彼此。”

许琬琴说，昆虫可能磨成粉后融入冰淇淋中，或直接把昆虫点缀在冰淇淋上，具体的计划还在敲定中。“出售时会注明冰淇淋含有昆虫，让消费者做出知情的选择。”