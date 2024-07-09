虐死五岁女儿 男子因健康问题多坐牢半年取代鞭刑

男子长期虐待亲生儿女，导致五岁女童艾莎最终因抵不住父亲拳头而丧命。原本被判34年半监禁和12下鞭刑的男子，因患有椎间盘退化病而无法被打鞭，高庭为此谕令他坐牢多半年以取代鞭刑。

艾迪阿都拉法官星期二（7月9日）听取控辩双方的陈词后指出，法庭对本案所判予的刑罚，除了须足以惩治被告，同时也得向社会传达阻遏信息，如此残酷的罪行是无法被容忍的。

《联合早报》日前报道，现年44岁的男子今年4月在高庭承认误杀、虐童和销毁证据共六项控状，被重判坐牢34年半和打鞭12下。

案件星期二在高庭过堂，庭上揭露，被告于今年5月被诊断患有椎间盘退化病（degenerative disc disease）和椎间盘压缩神经，因此不适于接受鞭刑。控方建议让被告坐牢多半年取代鞭刑，辩方则认为原有的34年半监刑已够重，无须判予被告额外监禁。

这起虐童案发生在2015年至2017年8月之间，地点在一个一房式组屋单位。女童艾莎与弟弟遭被告虐待长达两年。被告的虐童行径包括连同妻子将子女赤裸禁锢在家中厕所，一天仅给孩子吃上两餐，以致小姐弟饿得吃自己的粪便和床褥里的填充物充饥。有武术底子的被告也经常对艾莎拳打脚踢，甚至掐她脖子、抓她头发往上扯，直至双脚离地。

女童遭父亲重拳攻击 16分钟内多达86次

庭上播放被告其中一次对艾莎施暴的电眼视频，画面中可见被告的动作犹如熟练拳手，出拳利落且拳拳到肉，艾莎有如人肉沙包，在短短16分钟被重拳攻击多达86次。法医鉴定艾莎的死因是头部受钝力创伤。

被告原本被控谋杀，案件去年7月在高庭开审，审讯中途控方将谋杀减轻至误杀控状，被告决定认罪。由于被告的罪行还涉及未成年的小儿子，法庭原本谕令媒体不准报道任何可泄露受害人与被告身份的资料，但法官后来修改报道禁令，准许媒体报道艾莎（Ayeesha）的名字，好让人们可以记得艾莎。

控方日前指出，在考虑是否会对被告的妻子采取进一步行动。