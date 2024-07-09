不满爱猫“陪客” 妇女上门“拯救”

把猫咪托付他人后发现爱猫被安排到店里“陪客”，妇女愤然上门把猫带走，其间还惊动警方到场。猫舍负责人不解：“给了钱领养还要按对方要求顾猫？”

《新明日报》接获通报，一名爱猫妇女星期一（7月8日）早上11时许到位于阿拉伯街的一间“猫舍”，要把里面的一只猫带走，还惊动警方到场。

记者抵达猫舍时，该妇女坚称名叫Yogi的猫咪身上所植入的晶片，记录的是自己的资料，因此猫不属于猫舍负责人。警员调解后，猫舍女老板最终妥协，让妇女和丈夫带走猫咪。

这名妇女哈尼（56岁）受访时说，两年前把Yogi交给猫舍老板领养，但之后发现对方没按照她的要求顾猫。哈尼指这只猫性格害羞，不适合在人多、猫多的环境生活，把它放在猫舍“工作”更是剥削。

Yogi被带走前，躲在猫舍一角不愿出来。（潘丰源摄）

猫舍老板卢小姐（27岁）则称，领养Yogi时已向对方支付了一笔领养费，外加接种疫苗费用和杂费，共700多元。

卢小姐说，领养后原猫主每一天隔三差五都要查看Yogi的情况，她忍受不了压力于是把对方拉黑。

“把她拉黑后不久，她竟出现在我父母家门口。当时我已经搬到新家，猫咪自然也随着我到了新家。她还因我搬家没通知她而动怒。”

卢小姐称，猫舍两个月前才开张，此前猫咪都是在家中生活，向来表现正常。

卢小姐在猫咪被带走后不禁落泪，称与领养的猫咪有感情。（潘丰源摄）

卢小姐在Yogi被带走后不禁流下了眼泪。她说Yogi（又称Uni）是自己养的第一只猫，养了两年自然有感情。而对方指控她剥削猫咪，也让她倍感委屈。

“我都是真心爱我的猫。我工作繁忙的话，猫咪得经常独自在家，所以我才想开猫舍，让顾客可以陪伴猫咪。”

根据猫舍网站资料，公众可到这里工作、玩游戏或吃喝。简介也提到，这里的猫咪有自己的作息时间，未必时刻都能跟上门的客人玩。

完整报道，请翻阅2024年7月9日的《新明日报》。